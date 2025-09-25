Primeres queixes pel nou carril bici del passeig d'Olot de Girona
S'ha creat en el marc del projecte del corredor de bus ràpid entre la capital gironina i Salt
En sentit centre de la ciutat només hi ha un carril de circulació i provoca cues quan un autobús para a recollir viatgers
El nou carril bici que hi ha al passeig d'Olot de Girona ja funciona amb normalitat després que s'hagi creat en el parc del projecte del corredor de bus ràpid (BRCat) entre la capital gironina i Salt. Durant l'estiu es va donar per finalitzat el tram del carril bici a Salt, que recorre tota l'avinguda dels Països Catalans gairebé sempre (menys entre el pavelló municipal i el Mercat) pel mig de la calçada. Mentrestant, a Girona s'ha creat un carril bici que transcorre per un costat a tocar de la vorera entre la rotonda del Tren d'Olot, que fa de frontera entre els dos municipis, i el pavelló de Santa Eugènia, on després segueix per sobre la vorera en un carril que ja existeix des de fa temps.
Això ha comportat que en el tram entre la rotonda del Tren d'Olot i la cruïlla entre el passeig d'Olot i el carrer Montnegre els vehicles en sentit centre de Girona només tinguin un carril de circulació, compartit entre busos i cotxes privats, mentre que en sentit Salt es mantenen els dos que hi havia fins ara, tot i que amb el corredor de bus ràpid un carril serà per bus (el més proper a la vorera) i l'altre pels vehicles privats (el de més al mig). Ha estat aquí quan han sortit les primeres queixes veïnals per la creació d'aquest carril bici, ja que l'eliminació d'un carril de circulació provoca més retencions.
Pel passeig d'Olot circulen els busos de les línies L4 i L9, que també tenen una parada en aquest tram de via. Els veïns asseguren que quan l'autobús s'atura perquè baixin i pugin viatgers, hi ha una cua de vehicles que ha de quedar aturat i que, a vegades, arriba fins a la rotonda del Tren d'Olot. Tot, perquè en haver-hi només un carril, els vehicles no el poden passar. Abans, en haver-hi dos carrils, no hi havia problemes. Els veïns també detallen que fa uns dies un bus va tenir un problema i els vehicles es van haver d'aturar, provocant cues fins a la rotonda i lamenten que cada vegada que hi hagi una situació similar estaran igual.
Canvi d'ubicació de la parada
Al mateix temps, s'ha canviat la ubicació de la parada pels busos de les línies L4 i L9, que surten de l'Espai Gironès i arriben fins a la plaça Joan Brossa i el campus de Montilivi de la UdG, respectivament. Anteriorment, la parada se situava al davant del número 97 del passeig d'Olot, i ara s'ubica uns metres més a prop de la rotonda del Tren d'Olot, al davant del número 111. La parada està en un pas elevat, fent aquell tram de la vorera una mica més ample, però per on també circulen les bicicletes del nou carril bici.
Amb tot, no ha estat fins fa poc que s'ha canviat la parada de lloc. Fa uns dies, els viatgers dels autobusos encara pujaven i baixaven de l'antiga aturada, havent de passar pel mig del carril bici (com també hauran de fer ara amb un pas elevat). Els veïns apunten que els busos de les línies L4 i L9 són àgils per carregar i descarregar passatgers, però que hi ha més problemes quan en aquest punt s'atura algun autobús amb persones amb mobilitat reduïda o alguna altra dificultat, el que provoca que el vehicle hagi de fer més temps aturat i que els cotxes de darrere s'hagin d'esperar.
