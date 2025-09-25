La UdG inaugurarà el curs acadèmic posant la mirada en els reptes de la universitat
L'acte es farà el 9 d'octubre i la filòsofa i professora titular de la institució, Marina Garcés i el catedràtic de Ciència i Política i de l'Administració a la UPF, Carles Ramió, seran els encarregats de fer la lliçó inaugural
L’Aula Magna Modest Prats de la Universitat de Girona (UdG), església de Sant Domènec, acollirà, el 9 d’octubre a les dotze del migdia, la inauguració oficial del curs acadèmic 2025-2026. La conferència inaugural, "Arrelar per transformar", serà un diàleg entre la filòsofa Marina Garcés i el catedràtic de Ciència Política i de l’Administració Carles Ramió, a l’entorn dels reptes de les universitats en el context actual.
L’acte comptarà amb el rector de la Universitat de Girona, Quim Salvi, la presidenta del Consell Social de la UdG, Assumpció Vila i la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat. Durant l’acte, que conduirà la periodista Bàrbara Julbe, hi haurà intervencions del Cor i l’Orquestra de la UdG i de l’Aula de Teatre de la UdG, així com de l’Associació de Batucada UdG. D’altra banda, es pronunciarà el discurs col·laboratiu que recull les aportacions dels membres de la comunitat universitària en el marc de la temàtica proposada.
Reconeixement a les persones jubilades
Com a acte previ a la inauguració del curs, el dia 8 d’octubre, a les sis de la tarda, tindrà lloc al pati de l’edifici de Les Àligues (seu del Rectorat) l’acte de reconeixement a la trajectòria professional del Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis (PTGAS) i el Personal Docent i Investigador (PDI) que s’han jubilat durant el curs anterior. L’acte serà un homenatge a 27 persones amb motiu de la seva contribució a la Universitat de Girona al llarg de tots els anys que hi han treballat.
Marina Garcés
La filòsofa Marina Garcés és professora titular d’universitat. Actualment, exerceix a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), on dirigeix el Màster de Filosofia pels reptes contemporanis i el grup de recerca Mussol, dedicat als estudis sobre la imaginació crítica. Ha escrit nombrosos llibres, traduïts a múltiples llengües, entre ells: Un món comú (2012), Nova il·lustració radical (Premi Ciutat de Barcelona d'assaig 2017), Escola d'aprenents (2020) o El temps de la promesa (2023). El més recent és La passió dels estranys (2025). Ha impulsat projectes col·lectius a nombroses institucions culturals i en l'àmbit de l'activisme.
Carles Ramió
Carles Ramió és catedràtic de Ciència Política i de l’Administració a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Doctor per la UAB i llicenciat per la Complutense de Madrid, és especialista en gestió pública i institucions a Espanya i l'Amèrica Llatina. Ha publicat 33 llibres i més de 170 articles sobre institucions, funció pública, partenariats i participació ciutadana. Ha exercit diversos càrrecs de responsabilitat a la UPF, com a degà i vicerector, ha estat director de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i president d’Ivàlua (Consorci d'Avaluació de Polítiques Públiques).
- Un jove apareix sense vida en un bosc de Lloret: es podria tractar d'un desaparegut
- Un gironí intenta batre un Rècord Guinness amb la trobada de Marcs 'més gran de la història
- Carta de Salellas als veïns de Tomàs Mieres: 'Molts us heu adreçat per preguntar al voltant de la inseguretat...
- L'olotina més longeva del món tenia una edat biològica inferior a la real segons un estudi
- La ruta de la Catalunya Nord que és un somni pels amants del senderisme
- Alba Flores, actriu: «No vaig demanar que em diguessin Flores; mai vaig tenir cap altra opció»
- El guanyador de l'Olla de Núria que aspira a ser metge
- Empresaris catalans i valencians pressionen el govern espanyol perquè eviti més retards en el corredor mediterrani