Almenys dos detinguts a Santa Eugènia gràcies a les càmeres de vigilància de la nova comissaria
La detenció seria per tràfic de drogues
Des de la nova comissaria de Can Burrassó, a Santa Eugènia de Ter, ja s'ha detingut almenys dues persones per tràfic de drogues. La detenció s'hauria fet gràcies a les càmeres de videovigilància. La nova instal·lació poliial de Girona es va posar en funcionament el 17 de setembre al parc Núria Terés.
Les instal·lacions disposen d’atenció ciutadana per part de la Policia Municipal de Girona de forma ininiterrompuda les 24 hores del dia i d’una Oficina de Recollida de Denúncies compartida entre Policia Municipal i Mossos d’Esquadra. Amb aquest nou equipament, es busca reforçar la policia de proximitat als barris més propers a la comissaria, Santa Eugènia, Can Gibert del Pla i Sant Narcís.
El 2019 Ajuntament de Girona va arribar a un acord amb la família Masó, propietària de la masia Burrassó, per adquirir l’edifici i ubicar-hi un nou equipament municipal.
La finca en qüestió és una antiga masia de l’antic poble de Santa Eugènia coneguda en el veïnat com a Can Burrassó. Teé un total de 261 metres quadrats de superfície útil i 372 metres quadrats de superfície construïda.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un jove apareix sense vida en un bosc de Lloret: es podria tractar d'un desaparegut
- L'olotina més longeva del món tenia una edat biològica inferior a la real segons un estudi
- Un gironí intenta batre un Rècord Guinness amb la trobada de Marcs 'més gran de la història
- Carta de Salellas als veïns de Tomàs Mieres: 'Molts us heu adreçat per preguntar al voltant de la inseguretat...
- Atraca a Sant Feliu de Guíxols el 'Shemara', un vaixell que va servir a la Marina Reial Britànica i que després va acollir festes boges
- La ruta de la Catalunya Nord que és un somni pels amants del senderisme
- Aquestes són les 14 cases a la venda més cares de l'Alt Empordà
- Alba Flores, actriu: «No vaig demanar que em diguessin Flores; mai vaig tenir cap altra opció»