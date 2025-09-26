Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Almenys dos detinguts a Santa Eugènia gràcies a les càmeres de vigilància de la nova comissaria

La detenció seria per tràfic de drogues

Inauguració de la comissaria de Santa Eugènia can Burrassó

Inauguració de la comissaria de Santa Eugènia can Burrassó / Marc Martí

Tapi Carreras

Girona

Des de la nova comissaria de Can Burrassó, a Santa Eugènia de Ter, ja s'ha detingut almenys dues persones per tràfic de drogues. La detenció s'hauria fet gràcies a les càmeres de videovigilància. La nova instal·lació poliial de Girona es va posar en funcionament el 17 de setembre al parc Núria Terés.

Les instal·lacions disposen d’atenció ciutadana per part de la Policia Municipal de Girona de forma ininiterrompuda les 24 hores del dia i d’una Oficina de Recollida de Denúncies compartida entre Policia Municipal i Mossos d’Esquadra. Amb aquest nou equipament, es busca reforçar la policia de proximitat als barris més propers a la comissaria, Santa Eugènia, Can Gibert del Pla i Sant Narcís.

El 2019 Ajuntament de Girona va arribar a un acord amb la família Masó, propietària de la masia Burrassó, per adquirir l’edifici i ubicar-hi un nou equipament municipal.

La finca en qüestió és una antiga masia de l’antic poble de Santa Eugènia coneguda en el veïnat com a Can Burrassó. Teé un total de 261 metres quadrats de superfície útil i 372 metres quadrats de superfície construïda.

