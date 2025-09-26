Cassà estrena un parc infantil amb un paviment fet amb 280 kg de taps de suro reciclats
El municipi ha recollit 19.000 taps en menys d'un any
L'Ajuntament de Cassà de la Selva ha estrenat aquest divendres un parc infantil fet amb 280 kg de taps de suro reciclats. Provenen de la recollida ciutadana al municipi i a Palafrugell (Baix Empordà), que també participa en la prova pilot. La recollida va començar amb 36 punts habilitats a Palafrugell i 23 més a Cassà de la Selva. Són supermercats, restaurants, comerços i centres educatius que s'encarreguen d'acumular taps de suro utilitzats. Entre el novembre de l'any passat i l'agost, a Cassà de la Selva s'han recollit 19.000 taps, que equivalen a 105,44 kg. El paviment de suro reciclat és un producte innovador que esmorteix caigudes de fins a 2 metres amb els només 7 cm de gruix.
El nou parc infantil de Cassà de la Selva és un referent en economia circular per l'ús del nou paviment fet amb taps de suro reciclats. Des del mes de novembre de l'any passat hi ha 23 punts de recollida que s'encarrega de recaptar taps de suro utilitzats i donar-los al projecte FutureCork. En aquesta vintena de punts (que són supermercats, comerços, restaurants o centres educatius) s'han recollit 105,44 kg de taps entre el novembre del 2024 i l'agost del 2025. Això correspon a 19.000 taps de suro. A més, els particulars han aportat 90 kg més de taps de forma voluntària que ha permès arribar als 280 kg necessaris per fer el paviment del parc infantil.
Es tracta d'un paviment que té 7 cm de gruix i permet esmortir caigudes de fins a 2 metres, complint amb les normatives de seguretat. A diferència d'altres productes, aquest paviment no emet compostos contaminants a l'aire i ofereix aïllament tèrmic, permeabilitat i fricció.
A Palafrugell hi ha 36 punts més de recollida de taps de suro, ja que el municipi del Baix Empordà també participa en la prova pilot de reciclatge de taps que ha impulsat la Fundació Institut Català del Suro (ICSuro). Forma part del projecte FutureCork que busca adaptar el sector del suro a la situació ecològica, econòmica i social actual. Hi ha cinc eixos d'investigació i actuació que busquen transformar el sector augmentant la resiliència de les suredes amb el canvi climàtic i l'increment del risc d'incendis, augmentar el valor afegit de la cadena del suro, reduir la despoblació de zones rurals amb la professionalització del sector i dignificar el treball forestal.
