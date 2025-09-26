Cassà redueix al voltant de 15 euros de mitjana la taxa d'escombraries pel 2026
La baixada es produeix pel bon funcionament del sistema de recollida porta a porta, implantat a finals de l'any passat
L’Ajuntament de Cassà de la Selva ha anunciat una reducció de la taxa de residus en els domicilis urbans, fruit dels resultats molt positius assolits des de la implantació del sistema de recollida porta a porta, des del desembre de 2024. Segons la previsió de despeses per a l’any 2026, el municipi experimentarà un estalvi del 4,56% en el cost global de gestió i tractament de residus. Aquesta millora permetrà rebaixar el preu de la taxa per habitatge. En concret, els habitatges urbans amb persones empadronades veuran reduït el seu import al voltant de 15 euros anuals de mitjana.
Aquest 2025, els habitatges amb entre dos i quatre residents han pagat 261 euros de taxa, mentre que els d'un sol resident n'han pagat 234,90. Els de més de quatre residents i els habitatges on no consta empadronament han pagat un import de 287,10 euros per la recollida d'escombraries. De fet, per aquest any el rebut s'havia apujat un 10% respecte a l'any anterior.
L'alcalde, Pau Presas, destaca que “aquesta reducció és una manera de retornar a la ciutadania l’esforç i la responsabilitat que han demostrat amb el nou sistema". També apunta que els bons resultats els animen a "continuar millorant i treballant per fer de Cassà un municipi més sostenible, net i endreçat”.
El porta a porta ja dona resultats
El sistema de recollida porta a porta va començar a funcionar a Cassà el desembre de l'any passat. L'Ajuntament remarca que ha estat un "canvi significatiu" i que el "descens del cost de tractament ha estat dràstic gràcies a l’augment en la qualitat i quantitat del reciclatge". Els resultats en el reciclatge s'han notat. Segons les dades facilitades, el 2024 el percentatge de reciclatge al municipi era del 40%, mentre que aquest any ha assolit valors mensuals entre el 70 i 80%. S'han superat "les xifres més optimistes", on destaca la multiplicació per dos de la fracció orgànica recollida i la reducció a una cinquena part de la fracció de rebuig.
El nou model ha incorporat també un augment de costos en la deixalleria municipal, on es destina prop d’un 30% més de pressupost per adaptar-la a les necessitats actuals i millorar-ne el servei que en alguns moments ha quedat col·lapsat. En aquest sentit, està prevista una rehabilitació de l’espai i un increment de la freqüència de buidada dels contenidors, perquè no s'hi produeixin acumulacions de residus. Aquests canvis es produiran amb la nova licitació que entrarà en funcionament l'any 2026.
D’altra banda, es mantenen els recursos per fer front als abocaments, la recollida de papereres o les neteges puntuals. Tot i aquests dos factors, la taxa en global ha disminuït, "la reducció de la taxa hauria estat encara més gran si no fos per l’incivisme d’una minoria que acaba afectant la resta de veïns", assegura Pap Presas. Per això, continuaran "perseguint i sancionant aquestes actituds incíviques, que comprometen la bona feina de la majoria". L'alcalde demana, així, "la col·laboració ciutadana per identificar i acabar amb aquestes actituds", al mateix temps que demana que "no s'abaixi la guàrdia per tal de mantenir el bon funcionament i nivells de reciclatge".
La reducció de la taxa beneficiarà a la ciutadania resident a la zona urbana. També s’amplia el llindar de les persones grans que podran accedir a bonificacions per aigua, clavegueram, escombraries i IBI, ja que s'incrementa el llindar de renda mínima d'1,3 vegades l'Imprem a 1,5 vegades, tal com va proposar el Consell de la Gent Gran.
