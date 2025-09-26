Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Educació descarta construir un institut a Quart

La Generalitat al·lega que les necessitats d’ESO estan cobertes a Vilablareix i Cassà, mentre l'Ajuntament defensa que el creixement del municipi fa imprescindible un centre propi

La parcel·la de més d’11.000 m² qualificada com a equipament educatiu on l’Ajuntament de Quart proposa construir el nou institut.

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Quart

El departament d’Educació i Formació Professional ha comunicat a l’Ajuntament de Quart que, de moment, no preveu la construcció d’un nou institut al municipi. En una resposta parlamentària, la consellera Esther Niubó ha explicat que les dades actuals mostren una tendència a la baixa en l’escolarització de l’ESO i que, a dia d’avui, els instituts de Vilablareix i de Cassà de la Selva ja cobreixen les necessitats dels estudiants de Quart.

La resposta d'Educació

Educació ha precisat que en els pròxims anys revisarà la planificació educativa a mitjà termini i analitzarà novament les necessitats d’escolarització de tots els municipis i etapes educatives, tenint en compte l’evolució demogràfica prevista de la població infantil i juvenil.

L’Ajuntament de Quart, però, discrepa amb aquesta valoració i assegura que el creixement previst del municipi i la voluntat de descongestionar l’Institut de Vilablareix fan “imprescindible” disposar d’un centre propi. El consistori ha avançat que seguirà treballant i insistint perquè la Generalitat entengui “la importància d’aquest equipament educatiu per al nostre municipi”.

