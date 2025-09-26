ERC de Llagostera exigeix reparar amb urgència el pàrquing del carrer Albertí
El grup alerta de forats de més d’un pam en un aparcament inaugurat el 2021 i acusa el govern de manca de manteniment
El grup municipal d’Esquerra Republicana a Llagostera ha denunciat el deteriorament del pàrquing del carrer Albertí i ha reclamat al govern local una actuació urgent per reparar-lo. L’espai, inaugurat l’any 2021 i amb capacitat per a una cinquantena de vehicles, presenta desperfectes que, segons els republicans, posen en risc tant els cotxes com la seguretat dels usuaris.
El portaveu i cap de l’oposició, Eduard Díaz, ha alertat que «a dia d’avui al pàrquing hi trobem forats de més d’un pam que poden causar danys als vehicles i molèsties als usuaris». Díaz ha recordat que al ple municipal del mes de maig ja van advertir de l’inici del deteriorament i que diversos veïns de la zona havien traslladat les seves queixes. En aquell moment, Esquerra va atribuir la situació a les pluges, però després de l’estiu consideren que la causa principal és «la deixadesa i la manca de previsió i de gestió del govern municipal». Segons Díaz, el mal estat del pàrquing evidencia «la manca de manteniment i la poca previsió de l’equip de govern».
El grup republicà ha tornat a portar la qüestió al ple de setembre i ha reclamat una actuació immediata i amb la màxima transparència per posar fi als desperfectes.
- Atraca a Sant Feliu de Guíxols el 'Shemara', un vaixell que va servir a la Marina Reial Britànica i que després va acollir festes boges
- Aquest és un dels símptomes comuns que indiquen que podries patir Alzheimer o demència
- L'olotina més longeva del món tenia una edat biològica inferior a la real segons un estudi
- Dispositiu policial al bloc ocupat de Ferran Puig de Girona per tallar llum i aigua
- Aquestes són les 14 cases a la venda més cares de l'Alt Empordà
- Primeres queixes pel nou carril bici del passeig d'Olot de Girona
- Girona surt al carrer per demanar una ciutat més 'neta, verda i digna': 'Alcalde i regidors, als contenidors
- Trobat amb vida el boletaire de 77 anys desaparegut a Gombrèn