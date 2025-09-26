Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

ERC de Llagostera exigeix reparar amb urgència el pàrquing del carrer Albertí

El grup alerta de forats de més d’un pam en un aparcament inaugurat el 2021 i acusa el govern de manca de manteniment

L'estat del pàrquing del carrer Albertí de Llagostera.

L'estat del pàrquing del carrer Albertí de Llagostera. / DdG

Redacció

Llagostera

El grup municipal d’Esquerra Republicana a Llagostera ha denunciat el deteriorament del pàrquing del carrer Albertí i ha reclamat al govern local una actuació urgent per reparar-lo. L’espai, inaugurat l’any 2021 i amb capacitat per a una cinquantena de vehicles, presenta desperfectes que, segons els republicans, posen en risc tant els cotxes com la seguretat dels usuaris.

El portaveu i cap de l’oposició, Eduard Díaz, ha alertat que «a dia d’avui al pàrquing hi trobem forats de més d’un pam que poden causar danys als vehicles i molèsties als usuaris». Díaz ha recordat que al ple municipal del mes de maig ja van advertir de l’inici del deteriorament i que diversos veïns de la zona havien traslladat les seves queixes. En aquell moment, Esquerra va atribuir la situació a les pluges, però després de l’estiu consideren que la causa principal és «la deixadesa i la manca de previsió i de gestió del govern municipal». Segons Díaz, el mal estat del pàrquing evidencia «la manca de manteniment i la poca previsió de l’equip de govern».

El grup republicà ha tornat a portar la qüestió al ple de setembre i ha reclamat una actuació immediata i amb la màxima transparència per posar fi als desperfectes.

