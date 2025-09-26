Girona col·locarà contenidors de vidre oberts a les àrees d’emergència de Palau i Montjuïc
L'objectiu és facilitar el reciclatge d’aquesta fracció a les zones amb recollida porta a porta
L’Ajuntament de Girona instal·larà contenidors de vidre oberts al costat de les àrees d’emergència dels barris de Palau i de Montjuïc. Està previst que s’instal·lin dimarts que ve i que a partir d’aquest mateix dia els veïns de les zones puguin dipositar-hi els residus de vidre que generin qualsevol dia i en qualsevol moment.
Amb aquesta mesura, es vol facilitar el reciclatge d’aquesta fracció a les zones amb sistema porta a porta i, a més, s’aconseguirà reduir el soroll que representa la recollida del vidre buidant cada cubell individual. Al barri de Palau, el contenidor es posarà a l’encreuament del carrer dels Sarriera amb el carrer de l’Església de Sant Miquel i, al barri de Montjuïc, a la cruïlla entre el carrer de Montjovi i la ronda del Fort Roig.
Aquest és un pas més per flexibilitzar i millorar el servei de recollida de residus de la ciutat, donant resposta a una de les demandes i necessitats que ha expressat la ciutadania dels barris on es fa porta a porta des que es va implantar el nou sistema. “Continuem millorant el sistema de recollida en aquells aspectes que cal corregir a tots els models o barris, amb la vista posada en el gran canvi que vindrà el 2026, a partir dels nous contenidors que facilitaran el reciclatge domèstic”, ha subratllat el regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot.
El mes de juliol passat ja es van començar a ubicar contenidors de vidre en tres de cada quatre àrees de contenidors intel·ligents. Amb aquest canvi, es vol millorar l’índex de reciclatge d’aquesta fracció i reduir els residus impropis en els contenidors de vidre que feia que la seva recuperació i reciclatge no fos l’esperat.
Nou horari de l’Oficina per la Sostenibilitat
A partir del dia 1 d’octubre, l’horari d’atenció al públic de l’Oficina per la Sostenibilitat serà de nou del matí a una del migdia. Aquest horari s’avança una hora respecte el que hi havia fins ara, que era de deu del matí a dues del migdia. L’Oficina per la Sostenibilitat funciona també com a Oficina de Suport a la Gestió de Residus (OSGRE) i dona informació i ajuda a la ciutadania sobre tot allò relacionat amb la gestió de residus i els serveis de recollida i deixalleria.
A la ciutat, hi ha tres OSGRE més: una al barri de Fontajau (c. d’Antoni Varés i Martinell, 7); una al barri de Carme-Vista Alegre (c. del Carme, 123), i una al barri de Sant Narcís (c. de Santiago Rusiñol, 12). Podeu consultar-ne més informació i els horaris de cadascuna al web: https://web.girona.cat/netejairesidus/osgre
