Girona començarà a enderrocar les naus abandonades del carrer Barcelona la pròxima setmana
Els treballs s'allargaran fins a principis de 2026 i es tapiaran els accessos perquè les persones alienes a les tasques no puguin accedir a les instal·lacions
L'Ajuntament de Girona començarà a enderrocar les naus abandonades del carrer Barcelona la setmana vinent, tal com ha avançat SER Girona i ha confirmat Diari de Girona. L'alcalde, Lluc Salellas, va comentar en el balanç de mig mandat que va fer a principis de juliol que aquestes instal·lacions anirien a terra durant la tardor perquè s'havien convertit en un "problema per a la ciutat". Un dels motius és l'estat precari d'aquests equipaments, que amb el pas dels anys s'han anat deteriorant i que presenten una imatge "insalubre", com han denunciat els veïns de la zona. També estan plenes de brutícia, deixalles i runes.
De fet, segons ha publicat la mateixa emissora, un informe tècnic detalla que hi ha quatre de les sis naus que presenten un risc molt alt d'esfondrament i, per això, s'ha d'actuar de forma urgent per enderrocar-lo. Els treballs s'allargaran fins a principis del pròxim any i es dividiran en dues fases. En la primera es retirarà l'amiant de les cobertes, un element del qual ja havien denunciat la seva presència els veïns i que pot resultar tòxic si s'esmicola a terra. Per altra banda, en la segona fase es faran les tasques d'enderrocar les naus.
Un altre dels problemes de les instal·lacions són les desenes de persones que pernocten i, fins i tot, fan vida a les naus, generant alguns conflictes amb els veïns de la zona, que s'han queixat en més d'una ocasió. Aquestes, s'hauran de desallotjar abans d'iniciar amb els treballs.
Actuació subsidiària
Per evitar que les persones alienes puguin accedir a les naus mentre es facin les tasques d'enderroc es tapiaran els accessos, al mateix temps que s'instal·laran tanques, segons ha informat l'emissora. De fet, alguns dels espais ja tenen blocs de formigó al voltant. L'Ajuntament farà aquesta actuació de forma subsidiària després que la propietat privada no disposi dels recursos econòmics per fer-ho. El consistori fa temps que va darrere aquesta propietat privada, i en el passat li va fer diferents requeriments perquè tanqués els accessos i apliqués mesures de seguretat.
Els Bombers han hagut d'actuar en més d'una ocasió per focs "provocats" per aquestes mateixes persones sense llar. A més, s'han fet intervencions policials. Una d'elles, per exemple, a principis d'aquest mes de setembre, que va acabar amb quatre detinguts i disset armes blanques confiscades.
Quinze anys abandonades
Les diferents naus estan ubicades entre els números 140 i 168 del carrer Barcelona i fa quinze anys que estan abandonades després que les diferents empreses que s'ubicaven a la zona es reubiquessin a altres indrets. Tot això, perquè Desarrollos Inmobiliarios Fluvià SL va comprar el 82% de les instal·lacions per 54 milions d'euros i preveia fer un gran projecte urbanístic que, fins i tot, va arribar a presentar a l'Ajuntament. Aquest incloïa la construcció d'un hotel, diferents blocs de pisos que sumaven gairebé mil habitatges o un gran parc urbà.
Tot això, se'n va anar en orris l'esclat de la bombolla i la crisi immobiliària de fa més d'una dècada. L'empresa va acabar fent fallida, entrant en concurs de creditors el 2016 i quedant exhaurida el 2020. Ara és un administrador que tutela les propietats.
El futur institut
L'Ajuntament va aprovar en el ple municipal del mes de setembre la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de Girona, núm. 85 Illa PA117, que permet poder tirar endavant amb l’enderroc de les naus i farà possible aixecar el futur institut Ermessenda. La modificació, a grans trets, permetrà que alguns blocs tinguin una planta més. També es desplaçarà la zona verda del costat dels sols residencials i es posarà al costat del futur centre educatiu.
El futur centre educatiu es construirà en les instal·lacions de l'antiga fàbrica Simon, unes naus que no aniran a terra amb aquestes actuacions. El projecte fa anys que coeja i, ara per ara, el Departament d'Educació ha adjudicat la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres de la construcció. L'adjudicatària, Casa Solo, té un màxim de deu mesos per presentar els treballs.
La proposta ha de contemplar que tingui una capacitat per a 690 alumnes entre ESO, batxillerat i escola d’adults, i com aprofitar tots els espais de l’antiga fàbrica que disposa de quatre plantes. Una soterrada, d’uns 1.644 metres quadrats i les tres superiors, de 7.363 metres quadrats.
