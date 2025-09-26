Un militant impugna els resultats de les primàries d'ERC a Girona
Denuncia que no es va vetllar pel control de les acreditacions perquè no es va demanar la documentació identificativa personal dels votants ni un comprovant del seu domicili
Un militant de la secció local d'ERC a Girona ha impugnat els resultats de les eleccions primàries per escollir l'alcaldable de la formació a la ciutat de Girona. La votació va acabar amb un resultat molt ajustat i un vot nul que va acabar detancant la balança en favor de Marc Puigtió en detrinent d'Adam Manyé, per 28 a 27 vots. El militant, que no és Manyé tot i que aquest va anunciar també que preveia recórrer el resultat, exposa diferents motius que considera que invaliden aquella votació.
Un dels arguments que indica és que no es va sol·licitar als militants amb dret a vot "un document oficial amb fotografia" per garantir que s'evités "una suplantació de personalitat". "No es va garantir que el vot emès correspongués efectivament al militant adscrit". En un altre motiu, exposa que no es va demanar acreditar l'"empadronament dels militants amb dret a vot" o un "document corresponent al seu domicili". En l'argumentari, exposa que la Comisisó Organitzadora "va lliurar a cada militant amb dret a vot una etiqueta adhesiva, com acreditació, després de preguntar el seu nom i comprovar que aquest estigués anotat en una relació que tenia impresa en paper", però sense demanar cap document per acreditar-ne la personalitat.
El reglament
En aquest sentit, recorda que el Reglament de les Municipals 2027, en un article, deixa clar que "no tenen dret de vot les persones adscrites a una secció local d'un municipi on no resideixen perquè en el seu municipi no hi hahi constituïda una secció local ni tampoc la militància no adscrita a la secció local". Aquest requisit, remarca, "també constava en el correu electrònic de la convocatòria de l'assemblea" on es va acabar votant.
El militant que ha lliuurat la impugnació a la Comisisó de Garanties d'Esquerra Republicana, recorda que la Comisisó Organitzadora "no va vetllar adequadament pel control de les acreditacions al no garantir ni la personalitat, ni el domicili dels militants amb dret a vot". Segons consta al text de la convocatòria, els membres de la comisisó eren Josep Maria Aguirre, Anna Costa i Marc Barbacil.
La Comisisó de Garanties té un màxim de noranta dies per resoldre les al·legacions.
El vot nul
Les primàries es van celebrar el 18 de setembre i van acabar amb un resultat ajustat i amb tensió al local on es va fer la votació, la nova seu d'Esquerra al carrer Joaquim Vayreda del barri Devesa- Güell.
La victòria de Puigtió es va produir per un sol vot de diferència perquè la Comisisó va determinar que un dels vots era nul. Aquest vot, estava fet amb l'enganxina que havien lliurat als militants amb dret a vot i marcava la casella el nom d'Adam Manyé, actual inspector d'Educació i exdelegat dels serveis territorials d'aquesta conselleria a Girona. Aquesta casella és on s'havia de marcar amb una creu el nom entre els dos candidats.
Puigtió, que viu a Girona però que ha estat alcalde de Sant Julià de Ramis, és encara regidor en aquest poble i vicealcalde del Consell Comarcal del Gironès.
Fa uns mesos va decidir encapçalar la plataforma denominada Moviment Gironí. Poques hores després del resultat de les primàries, va emetre un comunicat on assenyalava que caldria veure si la plataforma seguirà "desenvolupant el seu camí en paral·lel amb l'espai electoral que representa Esquerra Republicana o si, finalment, es concorrerà conjuntament a les eleccions municipals".
