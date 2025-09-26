De passejar entre molècules a fer punts de llibre amb una impremta: la Nit de la Recerca es reinventa a Girona
La plaça Santa Susanna del Mercadal s'ha omplert aquest divendres de famílies que han viscut la ciència de prop amb activitats, tallers i espectacles divulgatius per a totes les edats
Jocs educatius per comprendre com el sistema immunitari combat les cèl·lules tumorals i les estratègies que aquestes utilitzen per evadir-lo, "passejar" entre molècules amb ulleres virtuals per observar-les de ben a prop a escala més gran, buscar les similituds entre les mosques i els éssers humans per entendre algunes malalties o fer un punt de llibre amb una impremta. Activitats d'allò més variades han protagonitzat aquest divendres la Nit Europea de la Recerca que, un any més, convida la ciutadania a viure la ciència de prop amb tallers i espectacles divulgatius per a totes les edats, tot i que més aviat estan enfocades a públic infantil.
Enguany, l'esdeveniment ha canviat d'emplaçament i s'ha fet a la plaça Santa Susanna del Mercadal en comptes de la plaça Salvador Espriu. L'amenaça de pluja no ha sigut impediment perquè des de l'inici s'apropessin curiosos a experimentar amb els tallers, sobretot els més petits, que jugaven a ser científics per un dia i adquirien nous coneixements de conceptes aparentment bàsics com saber on va a parar l'aigua quan obren l'aixeta o estiren la cadena del vàter.
El gruix de les activitats adreçades al públic general s'ha fet aquesta tarda, tot i que aquest matí també s'han fet tallers per a centres educatius.
Moltes de les famílies que s'apropaven passejaven pel centre de Girona i desconeixien que es feia aquest esdeveniment, que els ha sorprès gratament. "La nostra filla encara és molt petita i només ha pogut anar al taller de contes, però l'any que ve tornarem, ja serà més gran i podrà participar a tallers més interactius", explicava una parella. Un dels tallers que ha cridat més l'atenció era el d'impremta. "Està bé que s'englobin activitats d'altres àmbits no tan purament científics", apuntava una altra parella, mentre el seu fill s'asseia a reproduir el seu nom a través de premses d'impremta damunt d'un punt de llibre.
Representació teatral
El personal investigador que oferia les activitats provenia de la Universitat de Girona, l'Institut d'Investigació Biomèdica (Idibgi) o l'Institut Català de la Recerca de l'Aigua (ICRA). També hi ha hagut la representació de l’espectacle infantil Valentina Quàntica, a càrrec de la companyia de teatre Anna Roca. En aquest cas, s'han repassat els principals descobriments de dones científiques al llarg de la història. Finalment, també hi ha hagut cabuda per als experiments més atrevits, amb petites explosions que han aclaparat la mirada de tots els assistents. Petits i grans.
