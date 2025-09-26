El ple de Llagostera rebutja per unanimitat la posada en llibertat dels dos detinguts per ferir greument un home a trets
El consistori alerta que la decisió judicial ha generat "gran alarma social" entre el veïnat
Llibertat pels dos ocupes detinguts pel tiroteig de Llagostera
El ple de Llagostera ha rebutjat per unanimitat aquest dijous a la tarda la posada en llibertat dels dos detinguts pel tiroteig de dilluns al municipi que va deixar una persona ferida greu. En un comunicat, l'Ajuntament assegura que ha rebut "amb estupor" la decisió judicial, recorda que s'imputen "delictes molt greus" als dos individus i alerta que la notícia "ha generat una gran alarma social" entre el veïnat. L'equip de govern i la resta de grups municipals afirmen que la situació és "insostenible i inacceptable" i consideren incomprensible la resolució adoptada per la justícia. Alhora consideren que la decisió envia un missatge "d'impunitat" que "posa en risc" la convivència i la seguretat al municipi.
En un comunicat, que s'ha llegit a l'inici del ple, els partits amb representació al consistori lamenten que la feina "exemplar i constant" dels cossos policials acaba "massa sovint" desvirtuada quan els detinguts "tornen immediatament al carrer".
Per això reclamen una resposta "més contundent" de l'Administració de Justícia i de les autoritats competents i una aplicació de la llei que "tingui en compte la gravetat dels fets, la reincidència i el patiment del veïnat, així com l'alarma social generada".
L'Ajuntament trasllada la "preocupació" a les instàncies judicials i al Govern de la Generalitat "per defensar el dret de la ciutadania a viure en un poble segur".
Finalment, els partits fan una crida a mantenir la calma i la "confiança en les forces de seguretat" i reiteren el "compromís unànime" del consistori de "no tolerar cap vulneració de la convivència i la seguretat" al municipi.
Tot plegat, hores després que el jutjat d'instrucció número 2 de Girona hagi deixat en llibertat provisional els dos detinguts arran del tiroteig. Els arrestats tenen 34 i 36 anys. Segons confirmen fonts judicials, la causa està oberta per delictes de lesions, tinença il·lícita d'armes i atemptat contra els agents de l'autoritat.
Els fets van tenir lloc dilluns al vespre al carrer Roser. Tot i que els sospitosos van intentar fugir amb un cotxe, la Policia Local i els Mossos d'Esquadra els van poder interceptar. La víctima va rebre diversos impactes de bala i va ingressar a l'hospital Josep Trueta de Girona. La seva evolució favorable -es troba en estat menys greu- ha permès que sigui traslladat al seu centre de referència.
- Atraca a Sant Feliu de Guíxols el 'Shemara', un vaixell que va servir a la Marina Reial Britànica i que després va acollir festes boges
- L'olotina més longeva del món tenia una edat biològica inferior a la real segons un estudi
- Dispositiu policial al bloc ocupat de Ferran Puig de Girona per tallar llum i aigua
- Aquestes són les 14 cases a la venda més cares de l'Alt Empordà
- Primeres queixes pel nou carril bici del passeig d'Olot de Girona
- Girona surt al carrer per demanar una ciutat més 'neta, verda i digna': 'Alcalde i regidors, als contenidors
- Trobat amb vida el boletaire de 77 anys desaparegut a Gombrèn
- Un jove apareix sense vida en un bosc de Lloret: es podria tractar d'un desaparegut