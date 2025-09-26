El PSC insisteix en denunciar la manca d'efectius policials i de pressupost en seguretat
Els socialistes lamenten que la comissaria de Can Burrassó és "només una oficina de recepció de denúncies"
Critiquen la vicealcadessa, Gemma Geis, per vincular pedró i seguretat
El PSC-Girona pel Canvi ha tornat a denunciar que la seguretat continua sent una "promesa buida i una arma de confrontació política" perquè no es destinen prou recursos econòmics i no hi ha prou efectius de la Policia Municipal de Girona. La portaveu del grup municipal, Bea Esporrín, ha detallat que havia estat una "setmana intensa" quant a seguretat, amb el cas que va sortir a la llum la setmana passada de la investigació dels Mossos d'Esquadra per una violació a una menor d'edat a la zona del viaducte o la inauguració de la comissaria de Can Burrassó. Sobre aquest nou equipament, Esporrín ha assegurat que "no està complint amb el que es va anunciar".
El regidor socialista Josep Palouzié ha criticat l'equip de govern (Guanyem, Junts i ERC) per haver anunciat en reiterades ocasions que la "comissaria seria conjunta" entre Policia Municipal i Mossos, però que, ara per ara, "no és comissaria ni és conjunta". Tot això, perquè "l'agent dels Mossos no hi és" perquè encara no s'ha "signat el conveni amb la Generalitat". "No és una comissaria, és només una oficina de recepció de denúncies", ha lamentat, i també ha denunciat que "no està oberta les 24 hores del dia", tal com s'havia anunciat. "Només es reben denúncies el matí i a la tarda", ha concretat Palouzié.
"S'han tret dos agents de carrer", també ha dit el regidor i, per això, ha tornat a insistir, com han fet altres vegades, en la "manca de personal" perquè tenir pocs efectius fa que no es pugui desplegar una policia "preventiva i de proximitat". "Només es pot fer un servei de reacció i no de prevenció", ha indicat.
Pressupostos "insuficients i incoherents"
El PSC va proposar incrementar la plantilla de la policia en 40 efectius, deu cada any de mandat, però Palouzié ha lamentat que l'actual govern només l'incrementi en sis places, tres aquest any i tres el següent. "A altres àrees de l'ajuntament s'estan creant places", ha assegurat. No diu que "no siguin necessàries", però sí que demostren "les prioritats del govern". "Són equivocades", ha etzibat.
Palouzié, així, també ha aprofitat per criticar els recursos econòmics destinats a seguretat. "El 2024 no hi havia cap partida directa per la policia i el 2025 només hi ha previstos 22.000 euros", ha lamentat, catalogant-ho d'una "quantitat ridícula que no permeten ni mantenir un equipament policial". Sense anar més lluny, Bea Esporrín ha recordat que el 2024 van proposar una partida d'un milió d'euros destinada a la seguretat, en la qual s'incloïa un pla de xoc per reforçar la plantilla policial, desplegar la policia de barri o recuperar les escales segures.
Amb tot això, també ha destacat que hi ha "càmeres i pilones que no funcionen, i sistemes obsolets". Ha posat d'exemple de zona de baixes emissions que recentment ha entrat en funcionament. El regidor ha assenyalat que les càmeres que controlen els vehicles que entren a la zona "es podrien aprofitar per detectar els cotxes sostrets", un aspecte del qual li "consta que la Policia Municipal n'ha demanat un informe". A més, ha exposat que amb les càmeres de la zona de baixes emissions o els quatre nous radars fixos l'Ajuntament "té previst incrementar els diners recaptats en dos milions que no s'invertiran en seguretat".
Crítica a Gemma Geis
Per altra banda, Palouzié ha assegurat que li havien "sobtat les declaracions de Gemma Geis respecte al padró". Ha dit que fa uns mesos Vox va presentar una moció en el ple municipal en la qual demanava "posar límits" quant el padró. Una proposta que tot el plenari, menys la formació d'extrema dreta, va votar en contra. Així, el regidor del PSC ha apuntat que "vincular seguretat i padró és un concepte totalment inacceptable i que estigmatitza col·lectius de la ciutat".
"El padró és una eina administrativa i no policial", ha continuat, i fins i tot ha fet menció al fet que la coordinadora d'ONGs exigís aquest dijous a Guanyem reprovar Geis per aquesta qüestió. Paluzié interpreta les declaracions de la vicealcaldessa com un "anunci per marcar posició dins el govern, o per atrapar els seus possibles votants".
