Retiren un altre conjunt bancs a tocar de l'edifici ocupat al carrer Tomàs Mieres de Girona
Ara s'han tret quatre bancs (dos de fusta i dos de pedra) i fa uns dies se'n van treure sis en una placeta i en un carrer
L'Ajuntament de Girona ha fet retirar un conjunt de quatre bancs en una placeta del carrer Santa Eugènia situada justa davant de l'edifici ocupat al carrer Tomàs Mieres. És la segona intervenció d'aquest tipus a la zona. L'anterior es va fer una placeta del mateix carrer Tomàs Mieres, on es van retirar cinc bancs i al carrer Bernat Boades on s'han va treure un. Ara s'han retirat quatre bancs, dos de fusta i dos que eren blocs de PEDRA. Al seu lloc s'hi han posat unes baranes.
Aquestes intervencions es fan per evitar l'acumulació de persones que generen soroll, brutícia i sensació d'inseguretat en una zona on hi ha un dispositiu que garanteix la presència policial les 24 hores del dia amb Mossos d'Esquadra i agents de la Policia Municipal de Girona.
El solar on s'ha actuat es va generar després d'enderrocar la finca, que estava en mal estat en estar fora del Pla General per estar a prop de les vies del tren. Aquest hauria de ser el destí de l'immoble ocupat al carrer Tomàs Mieres. En aquest sentit, l'Ajuntament i la propietari treballen per tal que es pugui fer el desallotjament dels inquilins i poder tenir els permís per tirar a terra la casa posteriorment.
