Vilablareix apuja deu euros cada trimestre la taxa d'escombraries
L'Ajuntament ha congelat la resta de taxes i impostos
L’Ajuntament de Vilablareix va aprovar durant el ple ordinari de setembre les ordenances fiscals de 2026. La proposta de l’equip de govern ha estat congelar totes les taxes i impostos excepte la d’escombraries que s’augmenta en 10 euros el trimestre amb l’objectiu de cobrir la despesa del servei. És a dir, la taxa s'apuja 40 euros anuals de manera que la taxa mínima que pagaran a partir de 2026 els veïns serà de 120 euros l'any. Són aquells veïns que participen més del servei de recollida porta a porta i que representa la pràctica totalitat del municipi, amb el 92% dels habitatges. A la resta se'ls aplicarà un increment proporcional a la taxa que paguen.
“Amb la voluntat de complir amb el que ens marca el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, hem hagut de regularitzar la taxa durant els darrers anys de forma gradual, però tot i així tenim una de les taxes més baixes del Gironès. Amb aquest petit increment aconseguirem ara cobrir la despesa del servei i ja no haurem de fer una nova actualització els propers anys”, ha explicat la regidora de Medi Ambient, Anna Felip.
La resta d’ordenances i taxes s’han mantingut sense cap increment amb l’objectiu de no intensificar la pressió fiscal als veïns i veïnes de Vilablareix. Les ordenances s’han aprovat amb els vots a favor d’Esquerra i abstenció dels grups Junts per i Units per Vilablareix.
