Clicks Girona omple la ciutat de solidaritat i Playmobil
El Palau Caramany acull una exposició solidària amb diorames per destinar fons a entitats que ajuden infants amb malalties minoritàries
Sarahi Chahin
L’associació sense ànim de lucre Clicks Girona torna aquest any amb una nova edició de la seva Fira Solidària Playmobil Girona, principalment ubicada al Palau Caramany. Com a novetat, el Velòdrom Odeon de Girona també acull una escenificació especial dedicada a La Volta Ciclista a Catalunya, que inclou una subhasta solidària a sobre tancat. El guanyador podrà emportar-se un Playmobil ciclista personalitzat.
Segons explica Patricia Coll, vicepresidenta de Clicks Girona, tots els fons recaptats es destinaran a entitats que treballen amb malalties infantils. En aquesta edició, concretament a l’Asociació Duchenne Somriures Valents, que dona suport a infants amb distròfia muscular, i a l’Associació Nord per la Mutació del Gen PTEN (ANMGP), que acompanya famílies afectades per aquesta malaltia poc coneguda.
Els visitants poden gaudir de diorames de divers format amb escenes com l’estadi del Girona FC, El Rei Lleó, el Castell de Montsoriu, la Costa Brava o la Batalla de Zama, entre d’altres. També hi ha una secció dedicada als diorames creats pels nens que participen en el concurs infantil, amb premis per als millors muntatges.
Un dels col·laboradors i col·leccionistes, Manu Nevado, destaca una altra activitat pensada per al públic: un sorteig on els visitants han de buscar números amagats dins les escenes dels diorames i apuntar-los en una butlleta. El premi, com no podia ser d’altra manera, està vinculat al món Playmobil.
A més, la fira compta amb la presència de venedors com Josep Virgos, de Totclics, que ofereix principalment productes nous però també alguns de segona mà. Virgos subratlla la importància de retornar una part dels beneficis a causes solidàries i destaca que, tot i que aquestes fires sovint es coneixen dins el món col·leccionista, «el públic majoritari són les famílies».
L’exposició es podrà visitar de nou els dies 2, 3, 4 i 5 d’octubre, amb horari de 10 a 14 h i de 16 a 20 h, excepte els dies 2 i 3, que només estarà oberta a la tarda. L’entrada té un donatiu mínim de 4 euros, però es poden fer aportacions superiors.
