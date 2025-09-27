Joan Roca: "El Celler de Can Roca té molt recorregut, encara"
Un documental d'homenatge al xef gironí clou la secció Culinary Zinema del Festival de Sant Sebastià
Violeta Gumà Jaume (ACN)
El xef Dani García, acompanyat d'una vintena de cuiners que sumen 70 estrelles Michelin, orquestren un homenatge a Joan Roca en el documental 'Uno de los nuestros', que s'ha presentat al Festival de Sant Sebastià. El llargmetratge tanca la secció Culinary Zinema del certamen, una cita que incorpora un sopar temàtic dissenyat a quatre mans pel mateix Joan Roca i Dani García. La cinta és un viatge gastronòmic i sentimental pel llegat del xef gironí, que busca aprofundir en la seva dimensió més humana. En una entrevista amb l'ACN, Joan Roca rep com un "regal" el reconeixement dels companys d’ofici, però deixa clar que no suposa el tancament d’una etapa. "El Celler de Can Roca té molt recorregut i moltes coses per fer, encara", assevera.
D'un barri obrer de Girona fins a esdevenir el millor restaurant del món. Molt s'ha explicat ja de la trajectòria d'El Celler de Can Roca, però, paradoxalment, no hi havia encara cap cinta que se centrés en el xef del restaurant, artífex i motor d'una revolució gastronòmica a escala internacional.
D'aquesta premissa neix el llargmetratge impulsat per Dani García, que sentia que tenia un "deute" amb Joan Roca, un xef que va ajudar-lo en un moment clau de la seva trajectòria professional, segons ha explicat en declaracions a l'ACN. "Són gestos que no s'obliden i volíem fer-li l'homenatge pendent", expressa el xef.
La narració deambula entre records familiars i receptes de l'avantguarda creativa, acompanyats pels elogis d'una vintena de professionals de la restauració, que dibuixen el camí traçat per un restaurant local fins a esdevenir El Celler de Can Roca, un referent global. El documental, però, és per sobre de tot un retrat de la figura de Joan Roca. En aquest sentit, la cinta busca donar a conèixer més enllà del sector gastronòmic la humanitat de Joan Roca "com a persona".
Una oda a allò "senzill", però "sublim". El cuiner andalús valor la "grandesa professional i personal" del copropietari d' El Celler de Can Roca: "El Joan Roca és pausat, però contundent. La seva cuina aparentment senzilla s'impregna també d'aquesta personalitat", precisa el cuiner andalús.
Un honor per a Joan Roca
En una entrevista des de Sant Sebastià, el xef català assegura que va rebre el tribut que li van fer els companys de professió com un "regal", amb la mateixa emoció que va rebre esdevenir el millor restaurant del món o les tres estrelles Michelin. "És un document meravellós que ens dona força per seguir", expressa. Amb tot, no ho viu amb regust de comiat.
En aquest sentit, reconeix que els tres germans gaudeixen de la feina que fan i mantenen intactes les “ganes de seguir”. En els últims anys, s’ha unit a l’equip del restaurant la nova generació de Roca que els aniran agafant el relleu “de manera natural, amb molt compromís, allargant la feina feta i amb els mateixos valors”.
Joan Roca explica que l'essència del Celler de Can Roca és “l’autenticitat” d’aixecar el projecte a un barri humil, l’espai on van néixer i créixer i on han pogut fer realitat els “somnis personals i professionals”. “Aquesta és una essència inalterable al llarg del temps dona força a un relat, a una història transparent rere la qual hi ha molt d’esforç”, explica.
Una personalitat propera i senzilla
Precisament la manera de ser propera i senzilla és la clau, segons el codirector de la cinta 'Uno de los nuestros', Jorge Fernandez Mayoral, per aconseguir els objectius que es marca el xef català. "No vol només fer el millor plat, sinó que vol fer-ho amb humanitat", descriu. El documental busca, precisament, "moure's per la seva personalitat a través de les vivències", expressa.
Segons Virginia Jönas Urigüen, també codirectora de la cinta, la idea era oferir a la cara visible dels fogons d'El Celler un "projecte audiovisual que transcendís" més enllà de la gastronomia. I fer-ho, de manera divulgativa, a partir d'una història "rellevant" i que pogués interessar a persones que no fossin especialistes.
