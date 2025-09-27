Girona acull un concert en defensa de la llengua organitzat pel Consell de la República Catalana
L'acte és "un punt de trobada festiu i reivindicatiu" i compta amb les actuacions d'Àuria Franch i una sessió de DJ K-ZU
ACN
Girona acull un concert en defensa de la llengua organitzat pel Consell de la República Catalana. A pocs dies per commemorar el vuitè aniversari de l'1-O, el Consell ha escollit la ciutat per fer-hi aquest acte "festiu" però també "reivindicatiu", amb l'objectiu de posar en valor el català "i el seu paper central en el futur del país". Hi participen la cantant Àuria Franch -amb el concert 'Com sonaria en català'- i DJ K-ZU. Durant l'acte, membres del Consell de la República han llegit un manifest criticant que l'Estat "fa dècades que vol reduir el català a una llengua secundària", criticant les sentències i "lleis imposades" i exhortant a parlar en català "sempre" i defensar-lo "a les aules, als carrers, a la feina i a les xarxes socials".
El concert organitzat pel Consell de la República se celebra a la plaça Catalunya de Girona (situada al centre de la ciutat). Compta amb l'actuació d'Àuria Franch i també amb una sessió de DJ K-ZU. L'organització vol, d'aquesta manera, aixecar un clam en defensa de la llengua, amb un acte que sigui "festiu" però al mateix temps "reivindicatiu".
Durant el concert, representants del Consell han llegut un manifest que subratlla que "el futur és en català" i reclama a la ciutadania parlar, defensar i transmetre la llengua. "Avui, aquí a Girona, alcem la veu amb música i amb paraules per dir ben fort que el futur de Catalunya només pot ser en català", recull l'escrit.
"Som la generació que ha crescut amb el llegat de l'1-O i amb la consciència que la llengua és la clau de la nostra llibertat", subratlla el manifest. "És la llengua amb què volem construir un futur lliure, just i ple d'esperança", hi afegeix, criticant que des de "fa dècades" l'estat espanyol vol "reduir el català a una llengua secundària" en àmbits com "l'escola, les institucions, els mitjans o la vida quotidiana".
"Ho hem vist en les sentències dels tribunals, en les lleis imposades i en les campanyes de desprestigi", subratlla el Consell de la República. Per això, el manifest fa una crida col·lectiva perquè la ciutadania parli "sempre" en català "sense complexos ni excuses", perquè el defensi i perquè el transmeti "amb generositat a qui ve de fora com a llengua d'acollida, de convivència i d'integració".
"El català és futur perquè ens permet ser i existir com a poble, i no ens el deixarem arrabassar", afirma l'escrit. I conclou: "Perquè la història l'escrivim nosaltres, i l'escrivim en català!".
