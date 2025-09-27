Girona celebra la primera edició dels Premis Estik Tokat per reconèixer el talent digital jove
Els guardons Llengua Viva i Girona Emergent són per Tribunerus de Montilivi i @senyorfont
DdG
Girona va acollir, ahir a la tarda, la primera edició dels Premis Estik Tokat, uns guardons que volen reconèixer la creativitat digital en català entre el jovent i que posen el focus en el talent vinculat a les comarques gironines. Organitzats per la Fundació Cultural El Foment amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona, aquesta primera edició dels premis s’ha celebrat al Centre Cultural La Mercè.
“Amb aquests guardons volem valorar que des de Girona també es crea i es comparteix contingut digital en català, amb talent i qualitat. El català té molt de futur en l’àmbit digital, i el compromís de tants creadors i creadores n’és la millor prova. Hem de continuar potenciant aquesta creativitat perquè la nostra llengua brilli encara més en aquest univers i connecti amb les noves generacions”, defensa la tinenta d'alcaldia i regidora de Servei a les Persones i Convivència i de Llengua Catalana, Núria Riquelme Zurita.
En aquesta primera edició, els Premis Estik Tokat han rebut una trentena de propostes, de les quals han distingit dos projectes que han sabut obrir camí en diversos àmbits. El Premi Girona Emergent, dotat amb 300 euros ha estat per al divulgador tecnològic Arnau Font -conegut com a @senyorfont-, per la seva capacitat de comunicar amb rigor i llenguatge proper, temes sobre intel·ligència artificial i tecnologia en català. Per la seva banda, el Premi Llengua Viva, valorat en 500 euros, ha reconegut el projecte Tribunerus de Montilivi, liderat per Pol Mejias i Martí Pardo. El perfil ha consolidat una comunitat fidel al voltant del Girona FC amb contingut fresc i dinàmic que connecta amb l’afició blanc-i-vermella.
Durant l’acte, va tenir lloc la taula rodona “Llengua viva i xarxes socials”, moderada per la periodista Montserrat Rigall i que ha comptat amb la participació de creadors de contingut de referència com Carla Rubio, SOS Català, Albert Roig i l’humorista i locutor, Andreu Juanola. Tots quatre van compartir reflexions sobre els reptes i les oportunitats del català a les plataformes digitals. La trobada s’ha completat amb un petit concert en directe, a càrrec d'Ernest Prana i Sara Roy.
Els premis Estik Tokat no només consoliden i donen continuïtat a la jornada sobre creació digital en català impulsada pel consistori l'any 2024, sinó que inicia un reconeixement que vol créixer i consolidar-se en els pròxims anys, situant la ciutat de Girona com a referent en el suport a la creativitat digital jove i a la vitalitat del català a les xarxes, informa l'ajuntament de Girona en un comunicat.
El jurat d’aquesta primera edició ha estat format per la periodista de Ràdio 4 i experta en intel·ligència artificial, Montserrat Rigall; el membre de l’agència de comunicació i màrqueting digital La Secreta i director de la plataforma Girona Secreta, Carles Pintiado; els representants d’El Foment Irene Salvans i Ramon Aymerich, i la tècnica del Servei de Llengua Catalana de l’Ajuntament de Girona, Irene Pujadas.
