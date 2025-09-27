Uns 150 ciclistes participen a la pedalada solidària "Everesting als Àngels"
Set grups s’han sumat a la nova modalitat col·lectiva del repte solidari
DdG
La tercera edició de la pedalada solidària “Everesting als Àngels” ha reunit aquest dissabte prop de 150 ciclistes. L’esdeveniment, organitzat per la Fundació SERGI, Mou-te en bici i la Federació Catalana de Ciclisme, s’ha consolidat com una cita destacada dins del calendari esportiu i solidari gironí, amb l’objectiu de visibilitzar i lluitar contra l’exclusió social.
Els participants han completat diverses ascensions a la carretera dels Àngels, en funció del repte escollit, amb opcions que anaven des d’una sola pujada fins a un màxim de 12 (12 Mont Blanc, 6 Pedraforca, 3 Mare de Déu del Mont, 2 Rocacorba i 1 Els Àngels). . Alguns, però, han anat més enllà, com una ciclista que preveu arribar a les 22 ascensions per assolir simbòlicament l’alçada de l’Everest. Tot i que a les 12 del migdia s'ha reobert el trànsit de vehicles, molts participants han continuat pedalant fins a assolir els seus objectius.
Una de les novetats d’enguany ha estat la inscripció per equips, amb set grups participants que han assumit el repte de manera col·lectiva. Entre ells, hi havia empreses com Ribas Álvarez i Mobalpa, entitats culturals i esportives com els Marrecs de Salt o l’Escola de Ciclisme Ataraxia de Sant Feliu de Guíxols, i col·lectius com el Gimnàs Popular La Bugadera de l’Ateneu Salvadora Catà, a més de grups d’amics i amigues que comparteixen la passió per la bicicleta.
La jornada ha estat marcada pel bon ambient i la col·laboració entre participants de perfils molt diversos, des de ciclistes federats fins a persones aficionades de totes les edats. També hi han pres part tres tàndems formats per persones invidents i els seus guies, un exemple més del caràcter inclusiu de la iniciativa, informa la Fundació SERGI.
L’organització n’ha fet una valoració molt positiva, destacant l’ambient de solidaritat i la possibilitat de gaudir d’un entorn natural com el de les Gavarres, amb la carretera tallada al trànsit durant les primeres hores del dia. L’acte ha comptat amb la col·laboració d’estudiants del cicle formatiu de grau mitjà de Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure de l’Institut Salvador Espriu de Salt, que han donat suport logístic, i amb l’EUSES, que ha ofert servei de fisioteràpia gratuït a tothom qui ho ha requerit.
En els pròxims dies es farà públic el nom de l’equip guanyador del sorteig de material esportiu i d’altres obsequis, com vals per al lloguer de bicicletes elèctriques cedits per Ebici.cat i el Consorci de les Vies Verdes, samarretes de Mou-te en bici i entrades per al concert contra la violència masclista que la Fundació SERGI organitzarà el pròxim 5 de desembre a la sala La Mirona amb la banda Les Testarudes.
