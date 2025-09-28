Castell de Montjuïc: Preservar la memòria
Amb una jornada de records, cultura i reivindicació, l’Associació Amics del Castell de Montjuïc va celebrar ahir la seva dinovena Trobada, reunint veïns, antics residents i autoritats per posar en valor la història del barri
Sarahi Chahin
El Castell de Montjuïc de Girona es va omplir aquest diumenge de vida i records amb motiu de la dinovena Trobada organitzada per l’Associació Amics del Castell de Montjuïc. La jornada, plena d’actes culturals i gastronòmics, va servir per reunir veïns, antics residents i amics del barri per recordar la història d’un indret emblemàtic de la ciutat.
L’acte va comptar amb la presència de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, el tinent d’alcaldia i regidor de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania, Sergi Font i el diputat al congrés dels diputats Marc Lamuà. L’expresident i fundador de l’associació, Ramon Llorente, també va assistir-hi per compartir algunes vivències dels dinou anys que fa que se celebra aquesta Trobada.
A més, Llorente va recordar els orígens d’aquesta celebració que tal com ell mateix va explicar, es va idear el 2004, quan, durant un pregó, la llavors alcaldessa Anna Pagans li va suggerir la importància de preservar la memòria dels primers habitants de Montjuïc. Precisament el que des de l’associació s’han proposat fer al llarg d’aquests anys. Per això, Llorente va reclamar «com a mínim la conservació del Caserón perquè s’han d’evitar goteres i que entrin animals».
Des de l’associació asseguren que aquesta tasca de preservació no només respon al respecte i benestar de les famílies que hi mantenen records personals, sinó també a una responsabilitat col·lectiva envers la ciutat, que ha de vetllar per la conservació del seu patrimoni. És així com des del 2005 s’ha anat celebrant la Trobada al recinte. Una acció que Llorente va recopilar dins del seu llibre Montjuïc, la història d’un poble, el qual es va posar a disposició dels assistents.
El projecte d’un museu
Durant la trobada, els visitants també van poder gaudir d’una visita al Castell i a l’exposició situada dins del Caserón. Allà es van mostrar fotografies històriques i objectes antics cedits pels mateixos veïns, testimonis dels anys difícils en què moltes famílies emigrants d’Andalusia es van establir a Montjuïc, entre els anys cinquanta i setanta.
En aquest sentit, la presidenta de l’associació, Trinidad Molina va ressaltar que això lluny de ser el que ara veiem «era una muntanya verge» la qual es va acabar omplint «de gent treballadora que va construir els seus propis camins i cases» amb molt d’esforç. Per això, Molina va aprofitar per explicar la seva intenció de fer un museu on els visitants puguin reviure la història del Montjuïc.
Amb aquesta trobada, l’Associació Amics del Castell de Montjuïc va voler reafirmar el seu compromís amb la preservació de la història del barri i del recinte, tot homenatjant aquelles famílies que com la de Molina i Llorente van construir una comunitat. «Per mi això és molt important perquè em fa recordar als meus pares i als meus avis els quals van lluitar per construir una vida aquí» va emfatitzar Molina.
La jornada, a més, va estar acompanyada d’un ambient festiu i familiar, amb activitats per a tots els públics com l’actuació de l’Escola de Dansa Betty Sánchez, un dinar de germanor, intervenció de representants de l’associació, sortejos, rifes, música i ball.
