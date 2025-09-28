El corredor de bus ràpid entre Girona i Salt estarà enllestit al novembre
Territori apunta que falten alguns «serrells» per completar les obres, que van començar l’estiu de l’any passat i que han costat 5,5 milions d’euros
El corredor de bus ràpid entre Girona i Salt (BRCat) estarà enllestit entre finals d’octubre i mitjan novembre. Segons ha pogut saber Diari de Girona, aquestes són les estimacions que es marca el Departament de Territori, que calcula que les obres preveuen finalitzar «en un mes o un mes i mig». Això, però, no significa que el corredor ja entri en funcionament, ja que tot indica que es farà una inauguració oficial abans que acabi el 2025.
Encara aquesta setmana s’han fet algunes actuacions importants en el tram del passeig d’Olot de Girona. En concret, s’han executat tasques d’asfaltatge entre el carrer d’Orient i l’avinguda de Sant Narcís, el que ha provocat afectacions al trànsit i desviaments durant uns dies, un aspecte que s’ha donat en moments puntuals des que van començar els treballs el juliol de l’any passat, tant a Salt com en la capital gironina.
Un cop fet aquest asfaltatge, les grans accions que comporten maquinàries i talls de vies semblaria que haurien acabat. A Salt, les grans tasques van acabar a principis d’estiu. Tot i així, Territori apunta que encara quedaran «alguns serrells» abans de poder donar per acabades les obres, com ara el repintat de les vies.
Més de tres quilòmetres
El corredor tindrà gairebé 3,5 quilòmetres de recorregut entre la rotonda a tocar del pavelló municipal de Salt i la plaça Joan Brossa de Girona. Passarà per l’avinguda dels Països Catalans i el passeig d’Olot, per després fer un gir a l’esquerra cap a l’avinguda de Sant Narcís, continuar pel carrer de Santa Eugènia fins a arribar al destí final.
Al llarg de tot el recorregut per l’avinguda dels Països Catalans hi haurà un carril exclusiu per busos en els dos sentits. Se situa en el costat més proper a la vorera, mentre que els vehicles privats només podran circular pel costat més cèntric de la calçada. El passeig d’Olot també tindrà aquests mateixos usos en sentit Salt, mentre que en sentit centre de Girona només hi ha un carril compartit entre busos i vehicles privats entre la rotonda del Tren d’Olot i el carrer Montnegre.
Després, hi torna a haver els dos carrils, un exclusiu per bus, i en la part més pròxima a la rotonda del pont del Dimoni n’hi haurà fins a tres. Un serà exclusiu per busos i els altres dos per vehicles privats.
Millorar la freqüència
Ara, els vehicles privats encara circulen pels dos carrils, ja delimitats i indicats, a l’avinguda dels Països Catalans a Salt. Un cop en funcionament, però, només podran utilitzar el més proper al centre de la calçada. Per controlar que es fa bé, Territori indica que es farà «com es fa habitualment amb la resta de carrils bus de l’àmbit de Girona i Salt». Fa uns anys, per exemple, la Policia Municipal va multar un bon grapat de conductors que circulaven pel carril exclusiu de bus del carrer de Santa Eugènia.
Pel corredor hi podran circular autobusos, taxis i vehicles d’emergència. Pel que fa als autobusos, són els de les línies L3, L4 i L9 les que tenen un recorregut que passa pel corredor. L’objectiu és augmentar la freqüència d’aquestes línies. Per exemple, l’L9 passarà cada quinze minuts en lloc dels trenta actuals, i l’optimització de les línies L3 i L4 també reduirà els temps d’espera dels usuaris.
Les reformes van començar el juliol de l’any passat a Salt, al llarg de tota l’avinguda dels Països catalans. A Girona, s’ha actuat al passeig d’Olot, a l’avinguda de Sant Narcís (on s’ha ampliat una vorera) i a la plaça Joan Brossa, que s’ha fet per a vianants. El global de les obres ha tingut un cost de 5,5 milions d’euros.
En paral·lel, s’ha creat un carril bici que, a Salt, transcorre pel mig de la calçada amb unes tanques protectores. A Girona pel costat més proper a la vorera entre la rotonda del Tren d’Olot i el carrer Montnegre, mentre que després continua pel que ja existeix per sobre la vorera de davant el pavelló de Santa Eugènia.
Subscriu-te per seguir llegint
- Compte: Aquests són els tres errors més comuns quan es fa un testament
- La psicologia respon: tens canes i no et tenyeixes?
- Polèmica pel cartell de la Festa Major de Banyoles: el Bisbat expressa el seu desacord
- Desarticulada una trama de carburant adulterat en benzineres de baix cost amb ramificacions a empreses gironines
- Quant cobra un fuster el 2025? Aquest és el sou mitjà i la demanda del sector
- Exoneren un gironí d'un deute de més de 333.000 euros per dificultats econòmiques i enganys d'un assessor
- Girona - Espanyol, en directe (0-0)
- Pere Arpa torna a la cuina a l'històric restaurant Can Gelada