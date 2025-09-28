Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El monar’T celebra la riquesa cultural amb una gran festa popular

Una jornada plena d’activitats artístiques, gastronomia i tradicions posa en valor la diversitat dels barris de Santa Eugènia i Can Gibert

Un moment de la festa del festival monar'T.

Un moment de la festa del festival monar'T. / Aniol Resclosa

La Plaça Marfà va esdevenir aquest dissabte l’escenari d’una gran festa popular i multicultural, Festeja’T el monar’T, impulsada per més de 55 entitats veïnals, socials i culturals de Santa Eugènia de Ter i Can Gibert del Pla. Durant tota la tarda i fins a la nit, la plaça es va omplir de música, dansa, colors i sabors, mostrant amb orgull la riquesa i la diversitat cultural que defineixen aquestes comunitats.

La jornada va oferir una explosió artística i festiva, amb mostres de danses i balls tradicionals d’arreu del món, actuacions musicals multiculturals, exhibicions de vestuari i activitats culturals diverses. Una de les activitats va ser la fira gastronòmica cultural i d’artesania, que va permetre als visitants descobrir sabors i productes típics de diferents llocs del món, sense sortir del barri. Més que una festa, la jornada va ser un espai de trobada, reconeixement i convivència, on es va realçar el patrimoni cultural i compartit dels barris i que se celebra en el marc del Festival monar’t.

