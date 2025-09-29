Aquests son els concerts que hi haurà a La Copa per Fires de Girona 2025
El plat fort serà el dissabte 1 de novembre amb les actuacions de Doctor Prats i La Fúmiga
L'envelat de la plaça Miquel de Palol acollirà tres actuacions d'orquestres
L'Ajuntament de Girona ha donat a conèixer aquest dilluns a la tarda la programació de les Fires de Girona d'aquest any. Un dels aspectes que genera més expectació és saber els grups que tocaran a l'esplanada de la Copa, amb els concerts que enguany se faran entre el 24 d'octubre i el 2 de novembre.
Divendres, 24 d'octubre (22:30h): Belén Natalí, Lia Kali, Sara Socas.
Dissabte, 25 d'octubre (22:30h): Fetus, La Ludwig Band.
Diumenge, 26 d'octubre (19h): Triquell, Ginestà, Svetlana.
Dimarts, 28 d'octubre (22:30h): Jazzwoman, Boom Boom Fighters & Cookah P., Adala.
Dijous, 30 d'octubre (22:30h): Xavi Calvet, Without, Auxili.
Divendres, 31 d'octubre (22:30h): Groggy Rude, Booze & Glory, The Babbon Show.
Dissabte, 1 de novembre (22:30h): Doctor Prats, La Fúmiga
Diumenge, 2 de novembre (17:30h): Orquestra Di-versiones.
L'espai de les barraques de la Copa comptarà amb sis nits de programació musical, a les quals se li han de sumar dos dies més amb horari de tarda. El primer, diumenge 26 d'octubre, ja que amb l'endemà laborable s'ha optat per fer concerts a partir de les set. Mentrestant, el diumenge 2 de novembre, es repetirà el concert abans del castell de focs que tanquen els dies de Festa Major amb l'actuació de Miki Nuñez. El format va agradar i es repetirà aquest any amb l'Orquestra Di-versiones. Enguany el concert s'avança mitja hora i començarà a dos quarts de sis. Més enllà d'això, el plat fort serà dissabte 1 de novembre, l'última nit de concerts a la Copa, amb la presència de Doctor Prats i La Fúmiga.
La Copeta
A banda dels concerts que es faran durant les nits, La Copa també serà l'escenari de les actuacions La Copeta el 25 i 29 d'octubre i l'1 de novembre. També del Vermut Rock.
Dissabte, 25 d'octubre: Bon Vent! (La Copeta, 12h).
Dimecres, 29 d'octubre: Rock per Xics (La Copeta, 12h).
Dissabte, 1 de novembre: Filomena (La Copeta, 12h).
Parc del Migdia
Ja fa alguns anys que el parc del Migdia s'ha convertit en un espair consolidat on se celebren altres actuacions musicals, i any rere any ha anat aplegant centenars de persones. Són concerts que es fan els migdies o a la tarda, abans dels de l'esplanada de La Copa, per anar escalfant motors per a la nit.
Com cada any, el dia més esperat és el de la nit electrònica, que serà el dissabte 25 d'octubre. Aquest any, comptarà amb el Dj Cristian Varela, considerat un dels pioners de la música electrònica a l’Estat espanyol. Aquell mateix dia, també traurà el nas pel parc del Migdia el xef Jordi Roca, amb la seva faceta de Dj i amb el nom artístic de Jordi Stone.
Dissabte, 25 d'octubre (12h): Electrònica amb alumnes EUMES.
Dissabte, 25 d'octubre (19h): Nit electrònica amb Cristian Varela, Dolça Van Leeuwen B2B Telästika, Raxon, Jordi Stone & Special Guest Rebeka Brown i Fernando Lagreca.
Diumenge, 26 d'octubre (19h): Catalunya Freestyle.
Dimarts, 28 d'octubre (19h): Minibús Intergalàctic, Remei de Ca la Fresca.
Dimecres, 29 d'octubre (17h): L'Anxovada amb Les Anxovetes.
Divendres, 31 d'octubre (19:30h): Lluís Figueras & The Demons, Xarim Aresté.
Dissabte, 1 de novembre (19:30h): Koko Jean & The Tonics, Los Mambo Jambo Arkestar.
Divendres, 1 de novembre (19:30h): Los Saxos del Averno, Extraño Weys
Dissabte, 2 de novembre (18:30h): Combat de Glosa i Obeses (amb la participació de la imatgeria festiva de Girona)
Envelat
La principal novetat de les Fires d'aquest any serà el retorn de l'envelat a la plaça Miquel de Palol, que no s'havia instal·lat en aquest indret de la plaça del barri de la Devesa-Güell des de l'any 2019. Tal com va avançar Diari de Girona, aquest serà el tercer punt de concerts durant la Festa Major, després de la Copa i el parc del Migdia. S'hi han programat tres actuacions.
Diumenge, 26 d'octubre (18h): Orquestra Maravella.
Dimecres, 29 d'octubre (20h): La Principal de la Bisbal
Dissabte, 1 de novembre (18h): Orquestra Selvatana.
