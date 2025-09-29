Girona comença a actuar de forma subsidiària a sis naus del carrer Barcelona amb un cost d'uns 400.000 euros
L'alcalde, Lluc Salellas, apunta que aquest és el "primer de molts passos" per transformar la via
L'actuació a la resta d'instal·lacions es preveu a "mig termini"
L'Ajuntament de Girona ha començat aquest dilluns matí els treballs per enderrocar sis naus del carrer Barcelona de forma subsidiària, amb un cost aproximat de 400.000 euros. En concret, són les instal·lacions ubicades entre els números 148-152 de la via i que, segons un informe tècnic, quatre d'elles presenten un risc molt alt d'esfondrament. Mentrestant, una altra té un risc alt, i l'última el té baix. La superfície de les naus és d'una mica més de 5.000 metres quadrats.
L'alcalde, Lluc Salellas, acompanyat dels tinents d'alcaldia Sergi Font i Sílvia Aliu i diferents tècnics municipals, ha visitat les naus on s'ha començat a actuar. Ha indicat que el conjunt d'actuacions, que es faran per fases, preveuen estar acabades entre finals d'aquest any i principis de 2026.
Aquest dilluns s'ha començat per la neteja i el desbrossament de l'espai, que ha de permetre que la "maquinària pugui entrar", ha dit Salellas. Després es continuarà per una part "menys vistosa", que és la de treure l'amiant, un producte que pot ser tòxic si s'esmicola. Finalment, es farà la part "més visible" d'enderrocar les diferents estructures.
Transformar la via
Salellas ha destacat que aquest és el "primer de molts passos" per aconseguir l'objectiu marcat per l'equip de govern (Guanyem, Junts i ERC) en aquesta segona part de mandat: "transformar el carrer Barcelona en l'avinguda Barcelona". L'alcalde ha remarcat que les actuacions que es faran en els pròxims mesos a l'entrada sud faran que la via sigui un espai més "amable, segur i digne".
Ara, s'ha començat pels treballs en aquestes naus perquè l'informe detallava "la urgència" d'actuar per problemes "estructurals i de seguretat" i, en aquest cas, tenien la "competència" per fer-ho. Tanmateix, el conjunt d'instal·lacions va fins al número 168. Salellas ha apuntat que la resta de naus "no presenten aquesta situació".
A "mig termini", però, també es preveu actuar a la resta de naus. Aquelles on les tasques han començat aquest dilluns eren propietat de l'empresa Desarrollos Inmobiliarios Fluvià SL, que va quedar exhaurida el 2020 i ara és un administrador que tutela les propietats. "L'administrador vol trobar un inversor que compri els solars i el deute que va lligat", ha assegurat l'alcalde, tot i que també ha reconegut que "no és una operació senzilla". Per això, encara ha volgut "donar més valor" a l'actuació que s'ha començat, ja que després de quinze anys "l'Ajuntament ha agafat la paella pel mànec" i ha "buscat la manera i trobat la solució".
Les resta de naus "són de propietaris diferents", ha assegurat Salellas. Una d'elles, per exemple, és de la Generalitat, a la qual l'Ajuntament va fer un "requeriment" per actuar. Ara, la intenció del consistori és "pressionar" a la resta de propietats perquè actuïn. També en una operació "d'uns privats" en unes instal·lacions entre l'antiga fàbrica Simon, on s'ha d'ubicar el futur institut Ermessenda, i el Corte Ingles, que està "pendent d'acabar un tema de planejament". Amb tot, l'alcalde també ha recordat que en el ple de setembre es va aprovar la modificació urbanística perquè "es pugui desenvolupar el polígon en futur proper".
Persones sense llar
En les naus del carrer Barcelona hi ha desenes de persones sense llar que hi pernocten i, fins i tot, hi fan vida. Salellas no ha especificat quants n'hi ha perquè "molta és població flotant". Tanmateix, sí que hi ha persones que hi resideixen de forma "més habitual". En aquest sentit, s'ha treballat amb serveis socials i la Policia Municipal pels casos "més vulnerables" i s'han buscat "eines per oferir alternatives".
L'alcalde ha exposat que "la majoria ha abandonat l'espai en els últims dies" i que s'ha "contactat amb totes les persones per plantejar possibles solucions". Algunes persones sense llar que estaven a prop de les naus, però, han assegurat que no se'ls ha donat cap solució. Per evitar que les persones alienes puguin accedir a les naus mentre es facin les tasques d'enderroc es tapiaran els accessos, al mateix temps que s'instal·laran tanques.
