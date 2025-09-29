Girona espera recaptar uns 6,6 milions amb l’IAE i mig milió amb les terrasses
L’Ajuntament ha obert el període de pagament
L’import per les activitats econòmiques puja 500.000 euros respecte l’any anterior i hi ha 2.069 liquidacions
Uns 250 negocis demanen posar taules i cadires al carrer
L’Ajuntament de Girona espera recaptar uns 6,6 milions d’euros amb l’Impost i d’Activitats Econòmiques (IAE). L’Ajuntament ha enviat ja els rebuts de cobrament periòdic inclosos en el padró fiscal a les empreses que han de pagar aquest impost. En total, hi ha 2.069 liquidacions. Hi ha empreses que paguen més d’un rebut d’IAE perquè fan més d’una activitat. El període voluntari de pagament dels rebuts no domiciliats és del 15 de setembre al 20 de novembre i el domiciliat serà el 6 d’octubre. A partir del 21 d’octubre s’aplicarà el període executiu (el que inclou ja interessos).
L’import total màxim és de 6.664.539,09 euros. És pràcticament més milió més que l’any passat quan l’estimació era de 6.169.268 euros, dels quals 5.594.804 euros corresponien a l’Ajuntament i 574.463 euros es calculava que serien per la Diputació, en l’anomenat recàrrec provincial. L’augment es deu al fet que, tal com han explicat fonts municipals, arran de les modificacions de les ordenances fiscals per l’any 2025, es modifica l’IAE i aquells contribuents amb activitats econòmiques situades en carrers de segona a cinquena categoria l’any 2025 se’ls ha incrementat el coeficient índex de situació un 5% aproximadament.
S’ha de tenir en compte però, que aquestes xifres són sempre estimacions i només s’assolirien en cas que totes les empreses paguessin la quantitat que se’ls hi demana. Sempre però hi ha algun impagament que rebaixa la recaptació final. A l’empresa se la persegueix i se li cobren recàrrecs però mai s’aconsegueix el 100% de la recaptació prevista.
Tot i que s’han produït els citats augments en determinats aspectes, també s’han incorporat dues vies de bonificació del 10%. Una fa referència a aquelles compleixin determinats requisits i que utilitzin o produeixin energia a partir d’instal·lacions per a l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració. L’altra fa referència a aquelles que tinguin una renda o rendiment net de l’activitat econòmica negatius, en determinades circumstàncies.
Pel que fa a l’ocupació de la via pública amb taules i cadires per les terrasses de bars i restaurants, l’Ajuntament ha emès 249 rebuts per recaptar un màxim de 486.238,05 euros. El calendari de cobrament comença amb el període voluntari de pagament dels rebuts no domiciliats que és del 15 de setembre al 20 de novembre. Pel que fa al domiciliat, si és d’un sol cop serà el 6 d’octubre i en tres fraccions: 6 d’octubre, 5 de desembre i 5 de febrer de 2026. A partir del 21 d’octubre s’aplicarà el període executiu (el que inclou ja interessos).
