Girona és la setena ciutat més cara d’Espanya per viure-hi
El cost de la vida és un 11,45% superior a la mitjana estatal i el municipi té la segona taxa d’escombraries més cara de tot l’Estat
Girona és la setena capital més cara d’Espanya per viure-hi. Segons un estudi elaborat pel portal d’estalvi Kelisto.es, el nivell de despeses al municipi és un 11,45% superior a la mitjana estatal, amb l’habitatge, les taxes municipals i l’oci com a principals factors que encareixen el dia a dia de les famílies.
Un dels apartats que més pesa és el dels serveis municipals. La taxa d’escombraries arriba als 170,8 euros anuals, gairebé el doble de la mitjana espanyola i és la segona més cara de l’Estat, només superada per Sant Sebastià. El preu de les entrades de cinema també contribueix a fer créixer la despesa: a Girona cal pagar 9,25 euros per butaca, un 15,1% més que la mitjana i la tercera xifra més alta del conjunt de capitals. A la cistella de la compra, la ciutat comparteix amb Barcelona el quart lloc en el preu de la llet, amb un cost un 7,9% superior al de la resta del país.
L’habitatge és un altre dels àmbits on la pressió es fa notar amb força. Girona ocupa la setena posició estatal en el mercat de lloguer, amb una mitjana de 1.485 euros mensuals, un 41% per sobre de la mitjana espanyola. Pel que fa a la compra, el preu mitjà és de 260.100 euros, un 13,8% més que al conjunt espanyol, la qual cosa situa la ciutat al lloc 14 del rànquing.
Els impostos
En l’apartat impositiu, la fotografia és desigual. L’Impost de Béns Immobles (IBI) és de 70,82 euros anuals, un 21,7% inferior a la mitjana estatal. En canvi, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica arriba als 67,24 euros anuals, un 8,7% per sobre de la mitjana. L’IBI relativament baix queda contrarestat per altres càrregues com la ja esmentada taxa d’escombraries, que té un impacte molt més alt en el pressupost de les llars.
El transport també encareix la vida quotidiana. El bitllet senzill d’autobús té un preu d’1,40 euros, que situa Girona en la vuitena posició del conjunt estatal i un 8,1% per sobre de la mitjana. En el cas del taxi, la tarifa mínima és d’1,34 euros el quilòmetre, la novena més cara d’Espanya. Tot i així, en aquest apartat Girona se situa lleugerament per sota de la mitjana, un 1,95% més barat que al conjunt del país.
L’estudi també recull el nivell d’ingressos de les llars. A Girona arriben als 41.955 euros anuals, un 14,4% per sobre de la mitjana espanyola. Aquesta dada, segons els autors de l’informe, explica per què la ciutat pot assumir un nivell de despeses més alt que la mitjana, encara que això no evita que moltes famílies sentin la pressió dels preus.
Barcelona, la més cara
En el context català, Barcelona se situa al capdavant d’Espanya, amb un cost global un 38,13% superior a la mitjana. Tarragona ocupa l’onzè lloc amb un 4,71% per sobre, mentre que Lleida trenca la tendència i es converteix en una de les capitals més barates: el seu nivell de preus és un 7,92% inferior a la mitjana i cau fins al lloc 41 del rànquing.
L’índex de Kelisto.es analitza 52 capitals, les 50 provincials més Ceuta i Melilla, a partir de 17 productes i serveis repartits en sis categories: habitatge, impostos, factures de la llar, transport públic i privat, compra i oci.
Finalment, segons Estefanía González, la portaveu del portal electrònic, «retallar molts d’aquestes despeses és complicat perquè no depenen del consumidor, com passa amb l’habitatge o el transport públic, però hi ha marge en apartats com les factures de la llar, on un canvi de proveïdor pot suposar estalvis significatius».
