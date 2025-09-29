Girona es tornarà a engalanar per acollir gairebé 200 actes per Fires
La programació de la festa major es presenta per primer cop en un acte obert a entitats i ciutadania
Que acabi l'estiu, que de mica en mica els dies es vagin fent més curts o que la gent es comenci a abrigar més és sinònim que les Fires de Girona estan a punt d'arribar. I clar, els veïns es comencen a preguntar quins dies i a quines hores seran els actes més destacats per poder-los apuntar al calendari i no perdre's el pregó, la diada castellera, la trobada de gegants i capgrossos, el correfoc o el castell de focs.
Per primera vegada, l'Ajuntament de Girona ha presentat la programació en un acte obert per la ciutadania al costat de la Rosaleda, al parc de la Devesa, un espai que, com cada any, també es transformarà amb més d'un centenar d'atraccions i tòmbules. Un any més, la voluntat del consistori és que les Fires "arribin a tots els barris i a tots els públics", ha assegurat el tinent d'alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats. Per això, els gairebé 200 actes programats es passaran pels barris de Carme-Vista Alegre, Devesa, Pont Major, Sant Narcís, Fontajau, Pla de Palau – Sant Pau, Domeny, Santa Eugènia, Montilivi, Sant Daniel, Germans Sàbat i Palau-sacosta, més enllà de diferents del nucli antic i el parc de la Devesa, on es concentren les activitats més destacades.
ACTES DESTACATS
Divendres, 24 d'octubre
- 17:45h - Inici de les cercaviles des de diferents indrets de la ciutat
- 20h - Pregó (plaça del Vi)
- 21h - Inauguració de la Festa Major dels 4 Rius (cercavila des de la plaça del Vi fins a la plaça dels Jurats)
Dissabte, 25 d'octubre
- 8h - Matinades amb la Fal·lera Gironina (recorregut que comença a la plaça del Marquès de Camps)
- 11:30h - Penjada de la mosca (plaça de l'Assumpció)
- 12h - Tronada de Festa Major en honor als 4 Rius (plaça Catalunya)
- 18h - Castells de Vigília (plaça de Sant Feliu)
- 22:30h - Correfoc amb els Diables de l'Onyar (comença a la plaça del Vi)
Diumenge, 26 d'octubre
- 11:30h - Diada Castellera (plaça del Vi)
- 11:30h - Ballada de sardanes amb la Cobla Selvatana (plaça de l'U d'Octubre)
- 12h - Concert amb Girona Banda Band (punt de Trobada de la Rambla)
- 17h - Passejada de capgrossos pel Barri Vell
Dimarts, 28 d'octubre
- 10:30h - Cercavila d’escoles amb la Girona Marxing Band i els Gegantons de Girona (comença i acaba a la plaça del Pallol)
- 20h - Correfoc infantil (comença a la plaça Sant Domènec)
- 21h - Cercavila “La negra nit” a càrrec dels Gegantons de Girona i la txaranga Bufant Fort (comença a la plça Jacin Verdaguer)¡
Dimecres, 29 d'octubre
- 10:30h - Missa de Sant Narcís (Basílica de Sant Feliu)
- 12h - Concert tradicional de Sant Narcís amb la Principal de la Bisbal (Auditori de Girona)
- 17h - Espectacle “Les vacances de Madamme Roulotte”, a càrrec de la cia La Bleda (plaça de Santa Susanna)
- 18h - Espectacle "Cacos", a càrrec de la cia Campi qui pugui (itinerant)
- 18h - Ballada de sardanes amb La Principal de la Bisbal (plaça del Vi)
- 19:15h - Cantada d’Havaneres amb el grup Terra Endins (escales de la Catedral)
Dijous, 30 d'octubre
- De 10:30h a 13:30h - Atraccions sostenibles (plaça de l'Om)
- 12h i 17h - Espectacle de titelles Sòmion a càrrec de la cia El que ma queda de Teatre (Auditori de La Mercè)
- 17h - Espectacle de titelles amb La Gegantona (centre cívic del Pont Major)
Divendres, 31 d'octubre
- De 10h a 21h - Marató de donació de sang (plaça Catalunya)
- De 10:30h a 13:30h - Atraccions sostenibles (parc Núria Terés)
- 11h - Espectacles: “Minigolf” i “El circ dels sentits”, a càrrec de Mumusic Circus (plaça de la Ciutat de Figueres)
- 17h - Espectacle: “El somni d’un pardal”, de la cia Circ Pànic (parc Central)
- 22h - Drakofarra i Correxuixos (comença a la plaça de la Catedral)
Dissabte, 1 de novembre
- De 10h a 21h - Marató de donació de sang (plaça Catalunya)
- 11h - Concurs de Colles Sardanistes (plaça de Francesc Calvet i Rubalcaba)
- 11:30h - Cercavila amb la Mula Baba i titelles (plaça Celestina Vigneaux)
- 12h - “Bang!” a càrrec de la cia El que ma queda de Teatre (plaça Germans Sàbat)
- 17h - Ballada de sardanes amb la Cobla Montgrins (plaça de Francesc Calvet i Rubalcaba)
- 17h - Espectacle familiar The Incredible Box a càrrec de la cia. La Tal (parc Central)
- 17h - Concurs de sardanes revesses (Auditori de La Mercè)
- 19:30h - Pujada del Pilar de 4 a les escales de la Catedral
- 20:15h - Acte final Festa Major 4 Rius (cruïlla carrer Nou amb carrer Santa Clara)
Diumenge, 2 de novembre
- De 10h a 14h - Marató de donació de sang (plaça Catalunya)
- 10h - Trobada de Gegants i Bestiari de Girona (parc del Migdia)
- 11:30h - Ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona (plaça de Francina Boris)
- 20h- Castell de focs (parc de les Ribes del Ter)
