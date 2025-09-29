Un incendi de contenidors danya un local, un cotxe i un arbre a Sant Narcís
Les flames i l'alta temperatura han esquerdat els vidres d’un establiment
Un incendi declarat aquest dilluns de matinada al barri de Sant Narcís de Girona ha provocat danys materials en un local, un vehicle i un arbre proper. Els fets han tingut lloc a l’avinguda de Sant Narcís, on les flames han calcinat diversos contenidors de residus i, a causa de la intensitat del foc, han afectat també elements del voltant.
Segons han informat els Bombers de la Generalitat, l’avís del foc s’ha rebut quan faltaven dos minuts per a dos quarts de cinc de la matinada. En arribar al lloc dels fets, els efectius han comprovat que l’incendi estava molt desenvolupat i que afectava tres contenidors situats a la via pública.
La força de les flames i l’elevada temperatura han provocat danys importants a la façana d’un local comercial proper, on s’han esquerdat diversos vidres de la planta baixa. Els Bombers han revisat també la planta superior de l’immoble i han constatat que les altes temperatures també hi havien causat afectacions: els vidres presentaven esquerdes i s’ha decidit fer-los cedir i retirar-los per evitar possibles riscos.
A més del local, un cotxe que es trobava estacionat a tocar dels contenidors ha resultat parcialment cremat, amb especial afectació a la part posterior. Un arbre situat a pocs metres també ha quedat afectat per l’incendi.
Pel que fa als contenidors, dos han quedat completament calcinats i un tercer ha patit danys parcials.
Els Bombers han treballat per extingir completament les flames i evitar que el foc es propagués a altres punts propers. Un cop controlat i finalitzat el servei, el cas ha passat a mans de la Policia Municipal de Girona, que s’ha fet càrrec de la investigació per tal d’esclarir les causes de l’incendi.
L’incident no ha causat ferits, però ha provocat alarma entre els veïns de la zona.
