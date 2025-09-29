Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una limusina "abandonada" a la carretera dels Àngels

Molts conductors, ciclistes i corredors s’han sorprès en trobar el vehicle precintat

Una limusina "abandonada" a la carretera dels Àngels / Tapi Carreras

Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Molts conductors, ciclistes i corredors s’han sorprès en trobar una limusina "abandonada" de manera provisional a l’inici de la carretera dels Àngels, ja en terme de Girona, a prop del Bicentury.

El vehicle hi és des de dissabte a la nit, després d’haver quedat involucrat en un accident de trànsit a la variant de Girona.

El sinistre viari, que va tenir lloc cap a les nou de la nit al quilòmetre 713 en sentit França, va implicar tres vehicles que van topar lateralment. Una persona va resultar ferida lleu, mentre que les quatre restants van sortir il·leses, segons ha confirmat el Servei Català de Trànsit.

La limusina accidentada el dia del succés a Girona

La limusina accidentada el dia del succés a Girona / Anti-radars Garrotxa

La limusina va patir danys importants a la part posterior i lateral, i va ser apartada per la policia fins a l’inici de la carretera dels Àngels, on roman senyalitzada a l’espera que una grua especial la retiri, segons els Mossos d’Esquadra.

Aquest no és un cas aïllat: vehicles accidentats o amb problemes d’assegurança sovint acaben “abandonats” a la carretera fins que es resol la situació econòmica o administrativa.

