La Mirona acull un concert solidari a favor de la Llar Residència la Maçana de Salt
L'esdeveniment, que es farà el 17 d'octubre, es destina al recurs per a persones amb trastorns mentals severs i que enguany celebra vint anys
La Llar Residència la Maçana del parc hospitalari de Salt, que enguany celebra el seu 20è aniversari, acull 29 persones amb trastorn mental sever (TMS) que requereixen suport per al seu dia a dia i que no disposen de xarxa familiar ni recursos econòmics. Aquest recurs, així com els pisos amb suport ubicats a les comarques gironines, té com a objectiu facilitar un lloc de vida digne i promoure l’autonomia de les persones amb aquest tipus de trastorns.
Per commemorar els vint anys, aquest dilluns a la tarda s'ha presentat el projecte solidari que acompanya el concert per la salut mental que es farà el proper divendres, 17 d'octubre a la sala la Mirona de Salt. És per això que els artistes Cesc Sansalvadó i Wasa Corporation han visitat el parc hospitalari i han ofert un petit concert/berenar als usuaris del recurs, que serà el destinatari dels beneficis del concert solidari per millorar les instal·lacions.
Campanya del Dia Mundial de la Salut Mental
El concert solidari forma part de la campanya del Dia Mundial de la Salut Mental, coorganitzada per l'Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques, Fundació Drissa, Institut d’Assistència Sanitària (IAS) i Support-Girona.
Amb el lema “L’accés als serveis en situació de crisi”, la campanya vol posar l’accent en la necessitat de garantir una atenció propera, accessible i integral a les persones amb trastorn mental, també en moments de crisi, entesos en un sentit ampli: de salut, però també socials i vitals.
Referents en atenció psiquiàtrica
El model d'atenció psiquiàtrica de Salt és un referent que s'ha anat estenent a Catalunya, sobretot pel que fa a l'eliminació de la llarga estada. Des del 2003 s’està implementant a l’hospital psiquiàtric de Salt, que va implicar un procés de reconversió de la llarga estada i generació d’una xarxa de salut mental i addiccions comunitària. La tasca de desinstitucionalització de Salt, iniciada l’any 1999, suposava fer un pla individualitzat per a cada persona i decidir que s’atendrien les persones amb una altra aproximació per evitar els nous ingressos de llarga estada hospitalària de salut mental a les comarques gironines.
A l’any 2017 s’havien externat 75 pacients dels ingressats a Salt, 20 dels quals a pisos amb suport, 30 a residències per a persones amb trastorn mental greu i 5 per a gent gran, i 20 pacients a serveis sociosanitaris i de psicogeriatria. En canvi, es va respectar la preferència de 24 residents de no sortir de l’hospital, motiu pel qual es va crear una unitat de rehabilitació.
