La veïna de Girona Dolors Sureda celebra els 109 anys
La regidora de Ciutat que Cuida, Gemma Martínez Villagrasa, li ha lliurat aquest matí una carta de l’alcalde per felicitar-la en nom de la ciutat i un ram de flors com a obsequi
La gironina Dolors Sureda Joan compleix avui 109 anys. La regidora de Ciutat que Cuida de l'Ajuntament de Girona, Gemma Martínez, l'ha visitada al seu domicili aquest matí. Li ha entregat un ram de flors i una carta firmada per l'alcalde Lluc Salellas i per ella mateixa per felicitar-la en nom de la ciutat. La veïna de la ciutat, que viu al barri de Montilivi, ha rebut la felicitació acompanyada de la seva família.
Dolors Sureda Joan és la cinquena persona més gran de la ciutat, per darrere d’una dona de 113 anys, un home de 112 anys, una dona de 111 anys i una altra dona de 110 anys. A dia d’avui, hi ha 34 persones de més de 100 anys a la ciutat, dels quals 30 són dones i 4, homes.
