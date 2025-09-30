Dos ferits per l'incendi de la bateria d'un patinet elèctric en un pis de Girona
L'escala del bloc ha quedat plena de fum i alguns veïns n'han sortit
Un jove i una dona d’edat avançada han resultat ferits aquest dimarts al matí en un incendi provocat per la bateria d’un patinet elèctric en un pis de Girona. Tots dos han inhalat fum i han estat atesos pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Els fets han tingut lloc poc abans de les set del matí en un edifici de sis plantes. Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís per una intensa fumerada que sortia d’una galeria i han confirmat que procedia del tercer pis. Fins al lloc s’hi han desplaçat sis dotacions, tot i que finalment n’han intervingut tres.
En accedir a l’edifici, els Bombers han trobat l’escala plena de fum i diversos veïns que ja havien sortit a l’exterior. Un cop al pis afectat, han localitzat l’origen del foc en una bateria de patinet elèctric que s’estava carregant. El foc també ha afectat un matalàs d’una habitació.
Els equips d’emergència han pogut sufocar les flames i revisar l’habitatge per detectar possibles punts calents. El SEM ha atès dues persones per inhalació de fum, i en el moment dels fets encara es valorava la necessitat de traslladar-les a un centre sanitari, informen els Bombers.
El foc s’ha donat per controlat cap a tres quarts de vuit. També s’han desplaçat fins al lloc efectius dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Municipal de Girona.
- Aquests son els concerts que hi haurà a La Copa per Fires de Girona 2025
- Una limusina 'abandonada' a la carretera dels Àngels
- El cas d’un espanyol a Austràlia que s’ha fet viral: “Treballo 15 dies i cobro...”
- Un hospital gironí empata entre els tres més ben valorats de Catalunya
- Girona és la setena ciutat més cara d’Espanya per viure-hi
- La veïna de Girona Dolors Sureda celebra els 109 anys
- Mor una dona de 91 anys després d'una caiguda al carrer a Figueres
- Un incendi de contenidors danya un local, un cotxe i un arbre al barri de Sant Narcís de Girona