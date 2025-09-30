Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dos ferits per l'incendi de la bateria d'un patinet elèctric en un pis de Girona

L'escala del bloc ha quedat plena de fum i alguns veïns n'han sortit

L'edifici del carrer de la Rutlla de Girona on ha tingut lloc l'incendi.

L'edifici del carrer de la Rutlla de Girona on ha tingut lloc l'incendi. / Laia Bodro Colomer

Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Un jove i una dona d’edat avançada han resultat ferits aquest dimarts al matí en un incendi provocat per la bateria d’un patinet elèctric en un pis de Girona. Tots dos han inhalat fum i han estat atesos pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Els fets han tingut lloc poc abans de les set del matí en un edifici de sis plantes. Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís per una intensa fumerada que sortia d’una galeria i han confirmat que procedia del tercer pis. Fins al lloc s’hi han desplaçat sis dotacions, tot i que finalment n’han intervingut tres.

En accedir a l’edifici, els Bombers han trobat l’escala plena de fum i diversos veïns que ja havien sortit a l’exterior. Un cop al pis afectat, han localitzat l’origen del foc en una bateria de patinet elèctric que s’estava carregant. El foc també ha afectat un matalàs d’una habitació.

Els equips d’emergència han pogut sufocar les flames i revisar l’habitatge per detectar possibles punts calents. El SEM ha atès dues persones per inhalació de fum, i en el moment dels fets encara es valorava la necessitat de traslladar-les a un centre sanitari, informen els Bombers.

El foc s’ha donat per controlat cap a tres quarts de vuit. També s’han desplaçat fins al lloc efectius dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Municipal de Girona.

· Estem treballant per ampliar aquesta informació

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents