Una circular interna de Guanyem Girona critica les declaracions de Geis (Junts) sobre el padró
Lamenten que les declaracions de la vicealcaldessa hagin generat "rumors" sobre un possible canvi de rumb en els empadronaments
Una circular interna de Guanyem Girona lamenta les declaracions de la vicealcaldessa Gemma Geis (Junts) que fa uns dies va explicar canvis en la manera de tramitar el padró a la ciutat de Girona. En aquest document, es lamenta que l'anunci de Geis va generar un "rumor" al voltant "d'uns canvis que restringeixin el padró a la ciutat". En aquesta circular, es vol deixar clar a totes les "persones que formen part activament de Guanyem per desmentir aquest rumor generat". La vicealcaldessa, en una roda de premsa la setmana passada va anunciar que el padró tindria el control de la secretaria.
Els canvis, segons va dir eren per actuar "damunt els fraus i les màfies". Va subratllar que, d'aquesta manera, quan es detectés "qualsevol abús", aquest "control directe" permetria accelerar que el cas es pugui enviar a fiscalia.
La circular interna de Guanyem insisteix en què una vinculació "entre immigració i delinqüència, multireincidència o inseguretat (...) mai no ha estat ni serà part del projecte de Guanyem Girona" i deixar clar que malgrat els "rumors" la responsabilitat del padró seguirà en mans de Guanyem. En concret es detalla que no hi ha "cap canvi en la línia política" i que "l’Ajuntament, amb Guanyem Girona liderant el govern municipal, manté intacta la seva aposta per un padró social i per fer de Girona una ciutat que no deixa ningú enrere". Reitera que "les correccions que s’han introduït responen únicament a qüestions de procediment i de bona pràctica administrativa."
En aquest sentit, s'explica que "la secció d’Estadística de l’Ajuntament es troba en una situació excepcional arran de la baixa de l’únic tècnic responsable de la secció" i que "això ha obligat a reorganitzar la feina i a revisar procediments per garantir que tot s’ajusti a la normativa, però en cap cas afecta l’essència del padró social ni la voluntat política de Guanyem Girona." El document insisteix en què "aquest és el motiu que portarà la secció d'estadística a dependre tècnicament de secretaria a partir de l'1 d'octubre". I es repeteix que "la regidora continuarà sent la Queralt Vila" i que "la secció segueix penjant de l'àrea de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania, liderada per la tinenta d'alcalde Sílvia Aliu."
A parer de Guanyem, aquest "rumor" és el que va generar la reacció de la coordinadora d'ONG Solidàries que, en un comunicat va reclamar a Guanyem que "reprovés" a la vicealcaldessa per les seves "declaracions irresponsables i va demanar que "es garanteixi el dret al padró de tots els gironins i gironines per tal que aquest no esdevingui una eina d’exclusió". La Coordinadora explicava que la regidora de Junts "va vincular irresponsablement migració amb delinqüència seguint la línia del que el seu partit, massa preocupat per l’avenç d’Aliança Catalana" i deixava clar que “la necessitat de Guanyem d’aprovar pressupostos no pot comportar un gir a la dreta del govern municipal". Ho deia en el sentit que Geis havia posat tres condicions per aprovar el pressupost, una de les quals era que el control del padró passés a mans del secretari.
Guanyem, en el document intern, lamenta que la Coordinadora fer el comunicat sense reunir-se amb ells prèviament, tot i que entenen "la urgència" de respondre a aquelles declaracions. Finalment, la circular tanca insistint: "Guanyem Girona desmenteix que hi hagi cap canvi de rumb".
