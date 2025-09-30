La Girocleta arribarà a Salt a partir del 2026 amb tres noves estacions
El municipi preveu construir 4,5 km de carrils bici l'any vinent
L'alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha anunciat que la Girocleta arribarà al municipi a partir de l'any vinent amb la construcció de tres noves estacions. Des de feia temps que el consistori estava treballant en la incorporació del municipi a la xarxa de bicicletes públiques que hi ha a Girona. Ara, després de trobar l'encaix legal, s'ha tancat un acord amb TMG que permetrà el desplegament del servei amb tres noves estacions. En paral·lel, el consistori preveu construir 4,5 km de carrils bici a Salt al llarg del 2026. Aquesta xarxa pedalable se sumarà a la via de 2 km que hi ha al passeig de Països Catalans i que s'ha fet amb el projecte del BRCat.
Després d'anys de picar pedra per part de l'Ajuntament de Salt, la Girocleta arribarà al municipi. El servei de bicicleta pública comptarà amb tres estacions repartides per Salt que es podrien posar en funcionament el 2026, segons ha anunciat l'alcalde Jordi Viñas en el plenari de debat sobre l'estat de la ciutat. En aquesta sessió, el govern local ha aprofitat per mostrar els resultats del Pla d'Actuació Municipal (PAM).
El document, presentat després de superar l'equador del mandat municipal, ha servit perquè l'alcalde mostri els projectes executats en dos anys i el full de ruta que tindrà l'executiu local fins al 2027, any de les eleccions municipals. En aquest sentit, Viñas ha recordat que en la primera meitat del mandat s'ha pogut tancar la tramitació urbanística del Campus de Salut de Girona, on s'haurà d'edificar el nou Trueta.
Ara, confia que el Govern mantingui el compromís establert en els calendaris per desenvolupar el campus, que comptarà amb equipaments sanitaris, universitaris i de recerca i se situarà entre els termes municipals de Salt i Girona. A més, Viñas ha destacat que el municipi també ha tancat les obres de construcció del BRCat que unirà el municipi amb la capital de demarcació.
Aquest carril de bus ràpid suposarà tenir una connexió més fluida de transport públic, sobretot amb el reforç de l'L9, amb una freqüència de pas cada 15 minuts. A més, hi ha un carril bici de més de 2 km que uneix els dos municipis i que fomentarà la mobilitat sostenible a la trama urbana gironina.
Conjuntament amb el carril bici del BRCat, l'Ajuntament de Salt preveu executar 4,5 km més de xarxa ciclable al llarg del 2026. Es faran a partir d'una subvenció de la Fundació de Ferrocarrils i una partida municipal de 389.000 euros.
Altres projectes que tirarà endavant el govern local en els dos pròxims anys de mandat són les obres de la casa de Marta Font per convertir-lo en un habitatge per a les companyies artístiques que fan una residència al Canal, la incorporació de quatre agents a la Policia Local o dotar de noves eines de vigilància.
