Girona amplia el servei “En joc” a tres escoles bressol municipals
D’octubre a juny, es podrà gaudir d’espais lúdics familiars a El Tren, La Devesa i El Pont les tardes de dimarts a divendres
Redacció
L’Ajuntament de Girona oferirà el servei “En joc” a tres escoles bressol municipals aquest curs. Després de la prova pilot que es va portar a terme el mes de juny passat a l’escola bressol El Tren, d’octubre del 2025 fins a juny del 2026 els espais lúdics familiars s’amplien i es podran gaudir també a les escoles bressol La Devesa i El Pont.
L’objectiu principal de la proposta és proporcionar un espai gratuït de joc i socialització adequats per als més menuts i menudes, per aquest motiu s’adreçarà exclusivament a la mainada de 0 a 6 anys i les seves famílies. L’espai compartit també facilitarà el veïnatge, la creació de comunitat, i la possibilitat de compartir idees sobre la criança. A banda, les escoles bressol exerciran de refugis climàtics, ja que disposen de calefacció per l’hivern i de climatització per les èpoques més caloroses.
“Amb l’ampliació de dies i espais d’ ‘En Joc’, Girona fa un pas endavant en la cura de la primera infància. Els infants necessiten espais segurs i estimulants on créixer, però també les famílies necessiten sentir-se acompanyades i part d’una comunitat. ‘En Joc’, doncs, no és només un espai per a infants: és un punt de trobada que reforça vincles entre famílies, fomenta la inclusió i enforteix el teixit comunitari”, ha destacat la regidora d’Educació i de Participació i Atenció a la Ciutadania.
Els espais de joc en família es podran gaudir de dimarts a divendres, de 17.30 h a 18.45 h, i estaran tancats en període de vacances escolars. A l’escola bressol El Pont, el servei estarà disponible els dimarts i els dijous; a l’escola bressol El Tren, els dimarts, els dimecres i els dijous, i a l’escola bressol La Devesa, els dimecres i els divendres.
En els espais, que són d’accés lliure i gratuït, els infants sempre han d’anar acompanyats d’un adult de referència, qui serà en tot moment el responsable dels menors a càrrec.
