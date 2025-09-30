El govern de Salt assegura que ha executat més de la meitat dels projectes previstos d'aquest mandat
Durant el ple monogràfic els tres partits de l'oposició critiquen la "manca de lideratge" i lamenta la inseguretat i la deixadesa
El govern de l'Ajuntament de Salt, format per ERC i Junts, assegura que ha executat el 55% dels projectes previstos en el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2023-2027 en els dos anys i mig de mandat. Aquest document, que detalla més d’un centenar d’accions, està concebut com el full de ruta del govern saltenc i és una mostra pública dels compromisos de l’executiu municipal amb la ciutadania, ja que es pot consultar de manera oberta i transparent al web municipal.
Un dels temes que va destacar l'alcalde, Jordi Viñas, va ser el del nou Campus de Salut, i va indicar que el consistori ha "complert amb el cronograma de calendari". Per exemple, la modificació del pla general. "Suposarà una transformació social i econòmica de Salt, com pocs projectes al llarg de la història ho han fet", va assenyalar Viñas.
L'alcalde també va remarcar els avenços que ha fet el municipi quant a la mobilitat sostenible. Va apuntar que s'ha "posat fil a l’agulla a diversos projectes que han de permetre fer un salt de qualitat en aquest aspecte en un futur a curt i mitjà termini". Entre d'altres, va posar èmfasi en el projecte del corredor ràpid entre Salt i Girona que "permetrà disposar en breu d’un nou corredor de transport públic i reforçar l’actual servei de les línies de bus interurbanes".
Al mateix temps, l'Ajuntament ha treballat en dues línies "prioritàries". Per una banda, "reforçar encara més el servei de bus allargant els horaris nocturns i de cap de setmana" i, per l'altra, "fer arribar la Girocleta" a Salt.
"Inversions, accions i millores constants"
Altres qüestions que contempla el PAM i que Viñas va destacar que s'han executat durant el 2025 són les millores a les pistes de tenis de les Guixeres, amb la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED i la previsió de renovar la tanca. En l’àmbit educatiu, el govern ha implantat la nova zonificació escolar, una mesura del Pacte de Ciutat per l’Educació, que preveu 48 accions dividides en cinc grans eixos: lluita contra la segregació escolar, igualtat d’oportunitats, suport als centres educatius i implicació de la comunitat en la construcció d’un model educatiu referent.
En qüestions del dia a dia, destaca la inversió en asfaltatge i millores de voreres de més de 500.000 euros, amb obres com la travessera Rigau (208.700 euros) i un tram de Torras i Bages (123.500 euros). També s’inclouen el procés de selecció de quatre nous agents de Policia Local, la incorporació de noves eines de vigilància, les obres de l’antic habitatge de Marta Font per convertir-lo en espai per a companyies en residència a El Canal, el refugi climàtic al Pla dels Socs amb 163 arbres plantats, i el descens de l’atur fins a mínims històrics comparables amb el 2008.
Així i tot, Viñas considera que encara "queda molta feina per fer", tot i que han "posat fil a l’agulla als grans projectes de ciutat i, al mateix temps", l'Ajuntament manté "la inversió en el dia a dia del municipi, amb l’únic objectiu de millorar la vida dels saltencs i saltenques". A més, va assegurar que el govern "té clar el full de ruta", del dia a dia amb "inversions, accions i millores constants", com a mitjà o llarg termini amb "projectes que suposaran noves oportunitats".
Crítiques de l'oposició
Si Jordi Viñas va treure pit de totes les actuacions fetes, els tres partits de l'oposició van criticar el que ha fet l'equip de govern durant el mandat. El portaveu del PSC, Joan Martín, va lamentar que ERC, que porta al capdavant al govern des de 2015, "ha empobrit el municipi" i, per això, la ciutadania està "frustrada". També es va queixar dels "problemes amb la inseguretat", amb Salt que és un dels municipis "on creix més la delinqüència". A tot això, encara hi va sumar "l'incivisme, els sorolls nocturns, el turisme de deixalles i els abocaments descontrolats".
Tant socialistes, com Vox i IPS-CUP van ressaltar "l'absoluta manca de lideratge" per part de l'equip de govern. El portaveu del grup de l'extrema dreta, Sergi Fabri, va criticar que Salt és un municipi "cada cop més islamitzat, brut i insegur". Finalment, el portaveu dels cupaires, Àlex Sarrado, va lamentar el format d'aquest ple extraordinari (també ho van fer les altres formacions) perquè no hi havia la "participació de la ciutadania" i el va catalogar de ser una "precampanya política". A més, va exposar alguns dels motius pels quals havien trencat el pacte de governabilitat, com els problemes amb l'aigua o l'habitatge.
- Aquests son els concerts que hi haurà a La Copa per Fires de Girona 2025
- Una limusina 'abandonada' a la carretera dels Àngels
- El cas d’un espanyol a Austràlia que s’ha fet viral: “Treballo 15 dies i cobro...”
- Un hospital gironí empata entre els tres més ben valorats de Catalunya
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Girona és la setena ciutat més cara d’Espanya per viure-hi
- La veïna de Girona Dolors Sureda celebra els 109 anys
- Mor una dona de 91 anys després d'una caiguda al carrer a Figueres