L'Ajuntament de Girona destinarà 40.000 euros d'emergència per donar suport a la població palestina

Aquesta iniciativa se suma a altres accions d'ajuda al col·lectiu que ha portat a terme en els darrers mesos

La façana de l'Ajuntament de Girona, a la plaça del Vi / ACN - arxiu

L'Ajuntament de Girona preveu destinar de manera extraordinària 40.000 euros a la població palestina de Gaza i Cisjordània, a través de la crida d'emergència del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Aquesta aportació s'emmarca dins la línia d'ajuts humanitaris que el consistori activa en situacions de crisi internacional.

La regidora d'Igualtat i Justícia Social, Amy Sabaly Balde, n'ha explicat els motius: "En coherència amb el compromís per la condemna del genocidi, per la pau i per la llibertat dels pobles, fem aquesta aportació extra destinada a ajuda humanitària a través del centre sanitari i hospitalari Al Sameh, en col·laboració amb la Palestinian Medical Relief Society (PMRS), que servirà per desplegar equips d'emergència i salut primària i garantir el subministrament de medicaments i material mèdic essencial".

Aquesta iniciativa se suma a altres accions de suport al poble palestí que s'han portat a terme en els darrers mesos, informa el consistori en un comunicat. El 2024 es va donar suport al projecte Dret a la salut, a la protecció i a l'assistència humanitària davant els atacs israelians a la població de la Franja de Gaza, impulsat per l'Associació Catalana per la Pau i la Palestinian Medical Relief Society. El consistori també ha expressat el seu suport a la causa palestina a través de diferents acords institucionals. El novembre de 2023, el Ple municipal va aprovar una moció en solidaritat amb Palestina. Posteriorment, el juny de 2025, Girona es va adherir a la declaració institucional del Fons Català que exigia la fi immediata de la guerra a Gaza, denunciava les vulneracions del dret internacional humanitari i reclamava l'entrada urgent i sense restriccions d'ajuda humanitària a la Franja. Un mes després, el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació va aprovar i fer públic un posicionament oficial en suport al poble palestí.

Palestina és un territori considerat prioritari per la Unitat de Cooperació i per la cooperació catalana. El conveni anual amb el Fons Català de Cooperació és l'instrument que permet vehicular amb agilitat aquests recursos i fer-los arribar a entitats consolidades que treballen sobre el terreny.

