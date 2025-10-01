Concert de Miquel Abras al terrat de l'oficina de Turisme de Girona
En motiu de l'acte de cloenda de l'obra artística Ferida Oberta
Redacció
Girona
El cantautor Miquel Abras va oferir un concert, aquest dimecres 1 d'cotubre, al terrat de l'oficina de Turisme de la Rambla Llibertat de Girona en motiu de l'acte de cloenda de l'obra artística Ferida Oberta. Ferida oberta, realitzada per Lighthink Lab amb col•laboració d'IcMedia, era una obra artística audiovisual efímera que ubicada al terrat de l'Oficina des de l'11 de setembre i fins a l'1 d'octubre. Eren quatre barres vermelles que s'il·luminaven a la nit i que representaven la senyera.
L'obra es va inaugurar el 10 de setembre en un acte on Elena Martinell i Joan Sadurní (piano van oferir un tast de les cançons catalanes.
