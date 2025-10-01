Geis insinua que Guanyem entra en el joc del PSC "intentant manipular el debat" del padró
"És rotundament fals. Mai hem vinculat padró amb immigració", respon la portaveu de Junts a la circular interna de Guanyem
La vicealcaldessa i portaveu de Junts a Girona, Gemma Geis, ha sortit al pas de la circular interna de Guanyem en què es qüestiona el posicionament de la cap de llista juntaire. "Em sabria greu que Guanyem entrés en el joc del PSC, que és intentar manipular el debat vinculant el padró amb immigració", va etzibat la cap de llista de Junts. Tot plegat al voltant d'una roda de premsa en què Gemma Geis va anunciar que el padró tindria el control de la secretaria i que els canvis eren per actuar "damunt els fraus i les màfies". Va subratllar que, d'aquesta manera, quan es detectés "qualsevol abús", aquest "control directe" permetria accelerar que el cas es pugui enviar a Fiscalia. En aquest circular interna a la qual va tenir accés Diari de Girona, Guanyem es lamenta que l'anunci de Geis va generar un "rumor" al voltant "d'uns canvis que restringeixin el padró a la ciutat" quan, segons la formació que lidera Lluc Salellas, "no hi ha cap canvi de rumb", en aquesta temàtica,
Geis remarca que des de Junts "mai" han "vinculat padró amb immigració" i que "és rotundament fals" que ella hagi volgut relacionar-ho. "El que fem és lluitar contra el frau i les màfies que se n’aprofiten i reorganitzar la gestió per fer-la més eficient", insisteix. Al mateix temps. recorda que estan parlant de "procediments i de transparència, no de drets" i que "el padró garanteix els drets de tots els gironins i gironines, i continuarà fent-ho". "Barrejar-ho amb altres discursos només genera confusió i irresponsabilitat", conclou la vicelalcaldessa.
La roda de premsa de Geis en què va parlar de diferents mesures vinculades a la seguretat, davant d'una casa ocupada i d'una zona que actualment està essent controlada les 24 hores del dia per la policia, va aixecar polseguera. La coordinadora d'ONG Solidàries en un comunicat va reclamar a Guanyem que "reprovés" a la vicealcaldessa per les seves "declaracions irresponsables".
Cal recordar que Guanyem i Junts són socis al govern municipal. La Coordinadora va demanar que "es garanteixi el dret al padró de tots els gironins i gironines per tal que aquest no esdevingui una eina d’exclusió". La Coordinadora explicava que la regidora de Junts "va vincular irresponsablement migració amb delinqüència seguint la línia del que el seu partit, massa preocupat per l’avenç d’Aliança Catalana" i deixava clar que “la necessitat de Guanyem d’aprovar pressupostos no pot comportar un gir a la dreta del govern municipal".
