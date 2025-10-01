Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Obriran dos grans establiments de restauració a la rotonda de Mas Gri de Girona

Un serà un local de menjar ràpid i l'altre un bufet asiàtic i estaran a tocar del MediaMarkt i el Bauhaus

Obres a tocar de la rotonda del polígon Mas Gri per aixecar-hi dos grans restaurants.

Obres a tocar de la rotonda del polígon Mas Gri per aixecar-hi dos grans restaurants. / Marc Martí Font

Tapi Carreras

Tapi Carreras

Girona

Les màquines treballen des de fa setmanes en un solar que hi ha en un lateral de la rotonda del polígon de Mas Gri de Girona. El moviment de terres ha generat molta expectació i la idea és aixecar-hi dos establiments de restauració. Actualment, s'està acabant d'aplanar l'espai i s'estan començant a posar els fonaments per aixecar-hi dues grans estructures. Una d'aquestes instal·lacions serà de menjar ràpid i l'altre un bufet lliure asiàtic. Estaran ubicats a la part baixa del polígon comercial on hi ha oberts, des de fa anys, un McDonald's, Un Decathlon, un Bauhaus i un MediMarkt. Aquest espai estava per urbanitzar des de fa anys i hi ha hagut alguns canvis en el Pla General. En aquest indret, dies abans de la revetlla de Sant Joan s'hi solia habilitar un lloc de venda de petards.

Un dels establiments serà un restaurant de cuina asiàtica semblant als que hi ha oberts al barri Devesa- Güell de Girona. L'altre podria lligar amb l'interès de la cadena especialitzada en pollastres fregits, Kentucky Fried Chicken, que des de fa anys persegueix l'objectiu d'obrir un local als afores de la ciutat de Girona, on ja hi ha altres competidors de la mateixa tipologia d'alimentació de cuina ràpida.

De fet, la primera vegada que va sondejar l'aterratge a la capital gironina, encara no tenia cap local a la província. Va acabar obrint a Lloret de Mar, a Platja d'Aro i a Vilatenim. L'empresa, disposa, actualment, de 23.000 restaurants repartits per tot el món.

Maquinària a tocar de diferents equipamernts comercials dle pológon Mas Gri.

Maquinària a tocar de diferents equipamernts comercials dle pológon Mas Gri. / Marc Martí Font

El polígon de Mas Gri va tenir el seu primer establiment comercial l'any 1997. Aquell any va obrir les portes la cadena esportiva Decathlon. L'any següent la cadena d'hamburgueses i menjar ràpid Mc Donald's també s'establia a la zona. Disset anys després obriria el segon establiment a tocar de les hortes de Santa Eugènia i del col·legi Maristes. Al Mas Gri, el 1999 arriba l'empresa de bricolatge, reformes i decoració Bauhaus, que es traslladava de les instal·lacions que tenia al barri de Sant Ponç i que li havien quedat petites. Fa poc ha obert un segon equipament al barri de Sant Ponç. Finalment, al costat del Bauhaus, l'any 2001 va implantar-se MediaMarkt, una marca d'electrodomèstics, informàtica i electrònica de consum amb més de 1.000 botigues a Europa.

L'aparcament de Mas Gri

A l'altre costat de la rotonda del polígon de Mas Gri hi ha un aparcament, resseguint les vies del tren, que s'ha d'ampliar en la part més propera a la Clínica Girona. Tot aquest espai, que havia estat la botiga Centre Verd, hauria de convertir-se en un estacionament dissuasiu amb autobusos que connectessin fins al centre de la ciutat.

Caldria resoldre però com es complementa el pagament de l'aparcament amb l'ús de l'autobús per evitar que es converteixi en un simple estacionament i funcioni realment com a punt de parada per aquells que arriben a la ciutat des d'altres municipis i deixen el vehicle allà per arribar al centre en transport públic.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents