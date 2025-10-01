La Policia Municipal de Girona disposarà d'informació per determinar si un delinqüent és multireincident
Bolaños demana paciència a Junts per veure l'eficàcia del pla contra la multireincidència
E.B.
La Policia Municipal de Girona podrà accedir pròximament a una aplicació informàtica que li permetrà saber en temps real si una persona detinguda acumula més de tres condemnes, una mesura que forma part del pla de xoc contra la multireincidència impulsat pel Govern espanyol en col·laboració amb la Generalitat i diversos ajuntaments catalans.
Aquesta eina, que ja funciona a municipis com Barcelona i Santa Coloma de Gramenet, s'implantarà aviat a Girona, així com a Sant Boi i El Prat de Llobregat. Amb aquesta aplicació, els cossos de policia local podran accedir a la mateixa informació que els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, millorant així la coordinació i l'eficàcia en la lluita contra la delinqüència reiterada.
El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños ho ha explicat i ha defensat aquest dimarts al Senat l’eficàcia del pla i ha demanat "paciència" a Junts per comprovar-ne els resultats. Segons ha destacat, ja s’han començat a veure “fruits” del pla, que també inclou la creació de cinc nous jutjats per agilitzar judicis ràpids al voltant de Barcelona.
Tot i això, el senador de Junts, Eduard Pujol, ha reclamat al Govern que compleixi els acords i tramiti la proposició de llei sobre multireincidència que els nacionalistes van presentar al Congrés i que continua aturada. Però Pujol ha reiterat la necessitat de tramitar la proposta de Junts per "urgència política i social" perquè "al carrer ens ho demanen", alhora que ha acusat el PSOE de "reincident en no complir els acords", "Posin data per debatre al Congrés, no ens maregin més", ha conclòs el senador.
Impotència per la multireincidència
Cada vegada més ajuntaments gironins alerten sobre la necessitat d’adoptar mesures efectives per fer front a la multireincidència, ja que sovint es tracta de delinqüents que generen alarma social per la reiteració dels seus actes delictius en un mateix territori.
Fa pocs dies, l’alcalde de Sant Feliu de Guíxols va denunciar públicament la situació, i en una trobada recent de regidors de Seguretat del Baix Empordà, diversos representants municipals van alçar la veu per criticar la manca de resposta judicial davant aquest fenomen.
En concret, van posar en relleu la insuficiència de fiscals destinats a temps complet als jutjats de la Bisbal d’Empordà i Sant Feliu de Guíxols, i van reclamar una actuació judicial més contundent per fer front a la delinqüència reiterada.
Durant la celebració de la Diada de la Policia Local de Platja d’Aro que s'ha celebrat aquesta setmana, el cap del cos, David Puertas, va informar que, tot i que el municipi no pateix habitualment problemes greus de multireincidència, durant els mesos d’estiu han detectat l’arribada de delinqüents multireincidents provinents de l’àrea metropolitana de Barcelona que es desplacen expressament per delinquir. Puertas va explicar que dos d’aquests individus van cometre robatoris violents de rellotges d’alta gamma.
