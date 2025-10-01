El PSC alerta de l’augment de les desigualtats a Girona i reclama polítiques socials valentes
Les dades de l’Idescat situen Girona com la capital amb l’escletxa socioeconòmica més alta de Catalunya, amb més de 76 punts de diferència entre Montjuïc i Font de la Pólvora i Vila-roja
l PSC -Girona pel Canvi ha alertat de l’augment de les desigualtats socioeconòmiques dins la ciutat de Girona, que segons les darreres dades de l’Idescat presenta l’escletxa més gran de tot Catalunya. Les dades mostren una distància de 76,4 punts de diferència entre els barris de Montjuïc i Font de la Pólvora -Vila-roja, la més elevada del país. Montjuïc té un valor de 127,8 punts, mentre que a Font de la Pólvora és de 51,4.
Segons els socialistes, aquesta situació és conseqüència de la manca d’una política municipal pròxima, social i completa, capaç d’atendre les necessitats reals de tots els barris. “Els darrers governs municipals han deixat créixer les desigualtats i no han sabut impulsar polítiques per reduir-les. Girona és avui la capital amb la bretxa social més gran de Catalunya, i això és un fracàs de ciutat” ha denunciat la portaveu del grup municipal, Bea Esporrín.
L’índex socioeconòmic territorial (IST) elaborat per l’Idescat mostra que, mentre a Montjuïc el 71,2% de la població té feina, la renda mitjana arriba als 22.725 euros i només el 3,9% té estudis baixos, a Font de la Pólvora i Vila-roja la situació és radicalment diferent: només el 37,8% té feina, la renda cau fins als 7.166 euros i més del 70% dels joves no han completat estudis postobligatoris. “Parlem de dues realitats que conviuen dins la mateixa ciutat i que, en comptes de reduir-se amb polítiques públiques, han augmentat any rere any” ha afirmat Esporrín.
Des del PSC remarquen que la situació no és fruit de l’atzar, sinó de decisions polítiques i de la manca de visió dels darrers governs municipals. “L’Ajuntament ha deixat de banda els barris més vulnerables. No hi ha hagut prou inversió en educació i formació, no s’han desplegat programes efectius d’habitatge, inserció laboral i cohesió social, ni s’ha sabut integrar la diversitat de la ciutat. Aquesta manca de valentia i de compromís social explica per què avui Girona té la desigualtat més alta de Catalunya” ha insistit la portaveu socialista.
El PSC assegura tenir clar quin és el camí a seguir: polítiques socials valentes, reals i equitatives. “Girona necessita un govern que governi per a tothom i que tingui com a prioritat el benestar dels seus veïns i veïnes. Volem una ciutat cohesionada, on el codi postal no determini les oportunitats de futur. Això vol dir posar en marxa polítiques socials fortes, una estratègia integral contra la pobresa i actuacions equilibrades que garanteixin el respecte i la igualtat d’oportunitats” ha conclòs Esporrín.
