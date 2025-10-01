Quart prepara millores al local social i vol fer una plaça a Palol d'Onyar
El ple aprova el projecte tècnic de millora de l’equipament audiovisual i de reforma energètica per millorar la sala gran del Local Social i fer-la més polivalent i eficient
També dona el vistiplau al projecte per construir una plaça al nucli de Palol d’Onyar, amb zones d’ombra, espais lúdics infantils i una àrea d’aparcament
Redacció
La sessió plenària de l’Ajuntament de Quart, celebrada el passat 15 de setembre, va aprovar dos projectes que suposaran una millora dels equipaments municipals. D’aquesta manera, el consistori continua "ampliant i adequant els espais de què disposa el municipi", segons han indicat en un comunicat. L’alcalde de Quart, Ferran Rodero, ha assenyalat que «Quart és un municipi que va creixent i que disposa dels mateixos equipaments des de fa anys. El Local Social, per exemple, es va construir entre 1994 i 1997 i, des de llavors, no s’ha fet cap reforma important. En aquest temps, la població ha crescut un 96%. Per això és imprescindible, tant afegir-ne de nous com adequar els ja existents».
Una Sala Gran més polivalent i eficient
Per una banda, es va aprovar inicialment, i per unanimitat, el projecte tècnic per la millora de l’equipament audiovisual de la Sala Gran del Local Social de Quart i Tècnic de Reforma Energètica de la Sala Gran del Local Social de Quart.
Aquest projecte inclou la renovació de l’equipament audiovisual i l’adaptació acústica i lumínica de la sala amb l’objectiu crear un espai apte per a tot tipus d’activitats culturals, tant de producció local com de producció professional. A més, es preveu la instal·lació d’un sistema de vídeo per a projeccions (espectacles i cinema), i d’un sistema centralitzat i professional de control de llum, imatge i so, que en reforçarà la polivalència i en facilitarà la gestió.
Pel que fa a la reforma energètica, el projecte preveu millorar l’eficiència, les condicions climàtiques i el confort de la sala. Es dotarà l’espai d’un sistema de climatització i ventilació integrat i eficient, capaç de garantir el confort tèrmic tant a l’estiu com a l’hivern, alhora que minimitza el consum energètic i redueix l’impacte ambiental.
Una nova plaça per a Palol d’Onyar
El ple va aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu per a la construcció d’una nova plaça al nucli de Palol d’Onyar. El punt va comptar amb els 6 vots favorables de l’Equip de Govern (Gent de Quart i PSC) i amb l’abstenció de Quart Actiu, la CUP i ERC.
La nova plaça es concep com un espai de trobada i convivència per als veïns i veïnes, i s’ubicarà entre els carrers Espígol, Server, Mas Pairolí i Camí de l’Església.
El projecte planteja un únic paviment continu i natural, a base de graves confinades amb geocel·la, que permetrà unificar tots els usos de la plaça i alhora filtrar l’aigua de pluja per emmagatzemar-la en dipòsits soterrats. Aquesta aigua es reutilitzarà per al reg de les zones verdes amb un sistema de degoteig, fent de la plaça un espai més sostenible i autosuficient.
Els diferents usos de la plaça es distribueixen en tres grans àmbits: Un espai verd i permeable, amb arbrat i paviment drenant que permet integrar vegetació sense necessitat d’escocells; una zona lúdica infantil (amb paviment de sorra basàltica i àrees de descans amb bancs i cadires) i una zona esportiva, situada a l’interior de la zona arbrada per garantir ombra i seguretat; i una àrea d’aparcament per a 40 vehicles, separada de la resta de la plaça per un petit talús enjardinat amb arbustives i plantes aromàtiques.
Actualment, aquest solar és un espai buit amb un pipican en un extrem, i la seva transformació permetrà dotar Palol d’Onyar d’un "punt de trobada i convivència".
Aquest plantejament oferirà un espai accessible, segur i sostenible, on es vol que hi convisqui l’oci familiar i la mobilitat del nucli.
