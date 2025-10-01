S’obre la convocatòria per seleccionar els projectes de la 71a edició de Girona, Temps de Flors
Les inscripcions per presentar les propostes i seleccionar espais ja estan obertes i finalitzaran l’11 de gener del 2026
L’edició de l’any que ve tindrà lloc des de dissabte 9 de maig fins a diumenge 17 de maig
L’Ajuntament de Girona ha obert la convocatòria per seleccionar els projectes que formaran part de la 71a edició de Girona, Temps de Flors, prevista del 9 al 17 de maig del 2026. Les inscripcions per presentar les propostes i seleccionar espais per exposar ja estan obertes i es podran fer fins a l’11 de gener del 2026 a través del web de Temps de Flors.
Les persones interessades a participar en aquesta nova edició de Temps de Flors han de presentar les seves propostes florals a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de. Les bases, amb el procés de selecció dels projectes florals i altres dades d’interès, es poden consultar al web de Temps de Flors.
Respecte als criteris de puntuació dels projectes, i tal com ja es va fer en l’edició passada, es tindrà en compte que el projecte sigui sostenible. Per això, es valorarà positivament que es reutilitzin i reciclin materials provinents d’altres edicions, que el muntatge floral sigui fàcil de mantenir i conservar durant els dies d’exposició, que s’utilitzin espècies locals i de baix consum hídric per tal d’adaptar els muntatges a l’escenari de sequera, i que les plantes usades es puguin replantar en altres espais, entre diversos aspectes. També es tindrà en compte l’autonomia en el muntatge, el manteniment i el desmuntatge dels projectes.
