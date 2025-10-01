Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

S’obre la convocatòria per seleccionar els projectes de la 71a edició de Girona, Temps de Flors

Les inscripcions per presentar les propostes i seleccionar espais ja estan obertes i finalitzaran l’11 de gener del 2026

L’edició de l’any que ve tindrà lloc des de dissabte 9 de maig fins a diumenge 17 de maig

Un dels espais de Temps de Flors de l'any passat.

Un dels espais de Temps de Flors de l'any passat. / Ajuntament de Girona

Redacció

Redacció

Girona

L’Ajuntament de Girona ha obert la convocatòria per seleccionar els projectes que formaran part de la 71a edició de Girona, Temps de Flors, prevista del 9 al 17 de maig del 2026. Les inscripcions per presentar les propostes i seleccionar espais per exposar ja estan obertes i es podran fer fins a l’11 de gener del 2026 a través del web de Temps de Flors.

Les persones interessades a participar en aquesta nova edició de Temps de Flors han de presentar les seves propostes florals a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de. Les bases, amb el procés de selecció dels projectes florals i altres dades d’interès, es poden consultar al web de Temps de Flors.

Respecte als criteris de puntuació dels projectes, i tal com ja es va fer en l’edició passada, es tindrà en compte que el projecte sigui sostenible. Per això, es valorarà positivament que es reutilitzin i reciclin materials provinents d’altres edicions, que el muntatge floral sigui fàcil de mantenir i conservar durant els dies d’exposició, que s’utilitzin espècies locals i de baix consum hídric per tal d’adaptar els muntatges a l’escenari de sequera, i que les plantes usades es puguin replantar en altres espais, entre diversos aspectes. També es tindrà en compte l’autonomia en el muntatge, el manteniment i el desmuntatge dels projectes.

