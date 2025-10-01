Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tres detinguts per intentar robar en una entitat bancària a Girona

Els presumptes autors han estat retinguts i lligats per set persones abans que arribessin els Mossos

La Policia Municipal i els Mossos s'han desplaçat fins al lloc dels fets.

Josep Coll

Girona

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones aquest migdia a Girona com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb violència i intimidació a una entitat bancària. En concret, es tracta de les oficines que Banc Santander té al carrer Emili Grahit i que fan cantonada amb el carrer de la Rutlla.

Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de tres del migdia quan els tres homes, de 48, 49 i 53 anys, han entrat a les oficines. Els mossos han rebut l’alerta a través del 112 i diverses patrulles de paisà i uniformades de la Unitat de Seguretat Ciutadanas’hi ha adreçat ràpidament. De seguida els agents han pogut detenir els tres homes que anaven amb el rostre ocult i que tenien retingudes i lligades set persones entre treballadors i clients. Ningú ha resultat ferit.

Fins al lloc dels fets també s'hi han desplaçat agent Policia Municipal de Girona. S'ha tancat de forma temporal una part de la vorera del carrer, a davant l'entitat bancària, i s'ha controlat el trànsit de vehicles. El fet ha estat traspassat a la Divisió d’investigació Criminal de Girona.

