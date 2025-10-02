Escolta l'intent d'atracament del banc de Girona en directe per telèfon i avisa la policia
L'endemà del succés molts clients s'han acostat a l'entitat per veure com estaven els treballadors
Nous detalls permeten reconstruir com es va frustrar aquest dimecres l’intent d’atracament a l’oficina del Banc Santander del carrer d'Emili Grahit de Girona. L’alerta al 112 es va poder donar gràcies a una trucada interrompuda: un dels treballadors del banc estava parlant per telèfon en el moment dels fets i, en veure que passava quelcom estrany a l'oficina, s'hi va acostar i va deixar el mòbil actiu sense penjar. La persona amb qui parlava va escoltar l’escena en directe i va alertar immediatament els serveis d’emergència.
L’atracament va durar uns 20 minuts en total. Pocs minuts abans de dos quarts de tres, tres homes van accedir a l'oficina -que a aquella hora comença a tancar- disfressats per passar desapercebuts: dos amb roba d’operaris, armilla i mascareta, i un tercer amb casc de moto, cosa que va fer pensar als empleats que era un repartidor, segons fonts coneixedores del cas.
Un cop dins, dos van mostrar que portaven dues armes de foc a la cintura -que després la policia va comprovar que eren simulades, però que va deixar glaçats les persones que hi havia a l'oficina- i van obligar els quatre empleats i tres clients que hi havia a l’interior a pujar al pis superior, on van ser immobilitzats amb brides.
La caixa forta
Els assaltants van exigir que se’ls obrís la caixa forta i els treballadors els van advertir que el mecanisme trigaria 10 minuts a activar-se. Aquesta es va arribar a obrir, però tot i això, el dispositiu policial va arribar en menys de set minuts, envoltant ràpidament l’oficina. Els lladres, en veure’s acorralats, es van rendir sense oposar resistència, abans de poder endur-se cap quantitat ni fer mal a ningú.
Els tres homes, de 48, 49 i 53 anys i procedents de Nàpols, van ser detinguts pels Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona in fraganti dins de l’oficina bancària. Un d’ells estava de permís penitenciari. Els detinguts passaran divendres a disposició judicial. La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos a Girona s’ha fet càrrec del cas.
Aquest dijous, l'endemà dels fets, molts clients habituals s’han acostat a l’oficina per interessar-se per l’estat dels treballadors i mostrar-los suport, en un gest que ha ajudat a fer més lleu la tensió viscuda. L’activitat a l’entitat s’ha anat recuperant progressivament, tot i l’impacte emocional de l’episodi.
