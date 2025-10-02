Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Girona promou que infants sense telèfon mòbil puguin trucar als familiars des dels equipaments municipals

Sota el lema de “Truca a casa”, es vol facilitar que la mainada es pugui adreçar a biblioteques, centres cívics o pavellons i fer ús del telèfon fix d’aquests espais en cas de necessitat

Una nena penjant la seva motxilla en un centre educatiu, en una imatge de recurs.

Una nena penjant la seva motxilla en un centre educatiu, en una imatge de recurs. / Europa Press

Redacció

Redacció

Girona

L’Ajuntament de Girona ha creat un nou servei pensat per donar resposta a una necessitat cada vegada més present: oferir el servei de trucada als infants i joves que encara no disposin de telèfon mòbil. Sota el lema de “Truca a casa”, es vol promoure i facilitar que aquests es puguin adreçar als equipaments municipals i utilitzar el telèfon fix d’aquests espais per comunicar-se amb la família. L’objectiu és garantir que tota la mainada de Girona sàpiga que les biblioteques, centres cívics, pavellons i altres equipaments esportius i culturals són espais amics, oberts i disposats a donar-los un cop de mà.

Seguim treballant per garantir els drets dels infants i adolescents. Per això posem en marxa un nou servei gratuït perquè tots els infants i joves que no disposin de telèfon mòbil puguin trucar a casa des dels equipaments municipals. És una mesura senzilla però molt significativa que reforça el vincle de la ciutadania amb els serveis municipals. Com a ciutat educadora i ciutat amiga de la infància, escoltem les necessitats dels infants i joves i els oferim espais segurs, accessibles i amb recursos adaptats. Aquest servei és un pas més per construir una ciutat que cuida, acompanya i posa les persones al centre”, ha subratllat la regidora d’Educació, Queralt Vila Vergés.

El cartell de la iniciativa.

El cartell de la iniciativa. / Ajuntament de Girona

En un moment en què moltes famílies intenten endarrerir l’ús dels dispositius mòbils als infants, cal una solució per la mainada que es desplaça sola fins a l’escola o a l’institut i que, en cas d’un contratemps, necessiti contactar amb la seva família. Amb la desaparició de les antigues cabines telefòniques, aquests infants sovint no disposen d’una opció fàcil per fer-ho.

Per això, des de l’Ajuntament es vol impulsar que els equipaments municipals puguin cobrir aquesta necessitat concreta afavorint, alhora, l’autonomia de la mainada i donant tranquil·litat a les famílies.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents