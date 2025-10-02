Girona reparteix malament alguns tríptics de la nova recollida de residus
Un "error operatiu" porta a informar sobre els contenidors intel·ligents a habitatges que fan servir el sistema d'àrees temporals
L'Ajuntament de Girona ha començat a enviar els tríptics informatius amb els canvis en la recollida de residus que ha aplicat amb la modificació del contracte, com ara una major freqüència per llençar orgànica o la fracció resta i la recuperació dels contenidors verds per deixar-hi, qualsevol dia, el vidre.
Però per error, n'ha repartit amb explicacions sobre els contenidors intel·ligents als barris on la recollida de residus es fa amb el sistema d'àrees temporals. Ho argumenten en un "error operatiu". Properament, està previst que s'enviïn els tríptics correctes allà on hi ha hagut l'error.
