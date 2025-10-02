Un incendi en una casa de Bordils fa enfonsar una escala
El foc ha afectat greument una habitació i no hi ha hagut ferits
Un incendi declarat aquest dijous en una casa de Bordils ha afectat greument una habitació i provocat l’enfonsament d’una escala de volta catalana.
El foc s’ha detectat poc després de l'una en un habitatge de tres plantes del carrer Almeda i ha afectat greument una de les habitacions, on s’ha desenvolupat amb molta intensitat.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat diverses dotacions dels Bombers. Davant la força de les flames i les altes temperatures, els efectius han decidit no entrar dins de l’estança per seguretat , ja que l’escala de volta catalana s’ha acabat enfonsant. Per seguretat, s’ha optat per atacar el foc des de l’exterior, a través de la porta, informen des del cos d'emergències.
L’incendi s’ha donat per extingit cap a tres quarts de dues. Un cop apagat, els Bombers han inspeccionat l’interior i han determinat que calia fer una revisió estructural de l’immoble, a càrrec del tècnic municipal.
Els ocupants de la casa ja havien sortit a temps quan s’ha declarat el foc, i no s’han registrat ferits. Tot i això, han hagut de passar la nit fora de l’habitatge a causa de les afectacions per fum, que ha omplert tot l’interior.
